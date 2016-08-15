版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 16:58 BJT

《中国金融债发行日程表》--8月15日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行        50              1       2.1803%        固息增发债   8/16-8/17
                50              3       2.6607%
                50              5       2.8365%
                50              7       3.0199%
                40             10       2.9996%
                  (2016年第19、20、21、四和五期增发债)      
 *国开行      至多30            3       周二招标       固息增发债   8/17-8/18
              至多70            5
              至多40            7       
              至多70           10
              至多40           20               
                  (2016年第八、六、七期、10期和五期增发债)       
 *进出口行    至多50            5       周四招标       浮息金融债   8/18-8/22                   
              至多50           10                      固息增发债
              至多20           20                      固息增发债
                  (今年第九、第三以及2015年第19期增发债)
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐