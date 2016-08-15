《中国金融债发行日程表》--8月15日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 50 1 2.1803% 固息增发债 8/16-8/17 50 3 2.6607% 50 5 2.8365% 50 7 3.0199% 40 10 2.9996% (2016年第19、20、21、四和五期增发债) *国开行 至多30 3 周二招标 固息增发债 8/17-8/18 至多70 5 至多40 7 至多70 10 至多40 20 (2016年第八、六、七期、10期和五期增发债) *进出口行 至多50 5 周四招标 浮息金融债 8/18-8/22 至多50 10 固息增发债 至多20 20 固息增发债 (今年第九、第三以及2015年第19期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次