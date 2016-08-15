香港个股：中国飞机租赁拟发行美元担保债券，募资作收购新飞机等用途

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透香港8月15日 - 中国最大独立飞机出租公司--中国飞机租赁集团控股有限公司 周一称，拟发行美元担保债券，募资用于收购新飞机等用途。
中国飞机租赁于联交所的声明称，拟担保其全资子公司CALC Bond 2 Limited发行美元债券，惟发行条款包括本金总额、发行价及利率有待安排行之入标定价程序厘定。
“本公司目前拟将债券发行所得款项净额用于收购新飞机，为飞机拆解基地提供资金及飞机及相关业务拓展以及一般公司用途。”公告称。
光大银行以及星展银行为债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
汤森路透旗下IFR稍早报导，中国飞机租赁正为五年期美元债券进行市场推介，票面息率大约5.25%。
香港时间11:04，中国飞机租赁跌0.71%，报8.34港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98