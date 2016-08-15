香港个股：中国飞机租赁拟发行美元担保债券，募资作收购新飞机等用途

路透香港8月15日 - 中国最大独立飞机出租公司--中国飞机租赁集团控股有限公司 周一称，拟发行美元担保债券，募资用于收购新飞机等用途。

中国飞机租赁于联交所的声明称，拟担保其全资子公司CALC Bond 2 Limited发行美元债券，惟发行条款包括本金总额、发行价及利率有待安排行之入标定价程序厘定。

“本公司目前拟将债券发行所得款项净额用于收购新飞机，为飞机拆解基地提供资金及飞机及相关业务拓展以及一般公司用途。”公告称。

光大银行以及星展银行为债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

汤森路透旗下IFR稍早报导，中国飞机租赁正为五年期美元债券进行市场推介，票面息率大约5.25%。

香港时间11:04，中国飞机租赁跌0.71%，报8.34港元。（完）

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