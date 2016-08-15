版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 15:22 BJT

台湾债市：五年券殖利率逾一个月新低，受美债及隔拆利率走低带动

* 五年券殖利率出量收低，且创逾一个月新低
    * 105/11期发行前交易在即，10年券交投趋冷
    * 20年券殖利率收创新低，殖利率趋平未结束
    * 明日10年指标券殖利率区间料在0.66-0.68%

    路透台北8月15日 - 台湾五年期公债105/8期 殖利率周一收盘放量并创一个月新低；交易员指
出，受到美债殖利率下滑、央行引导隔拆款利率开低、以及及10年期公债105/11期周三即进入发行前交易，今
天市场目标移到五年券。
    
    在10年期公债105/4 方面，交易员表示，因105/11期发行前交易在即，今天10年券交投趋冷
，惟市场资金依旧宽松，在保险业及大型银行庞大资金均有需求之下，料短线仍将是稳健偏多。
    
    〞现在是需求大于供给，殖利率大幅反弹机率不高，就在区间上缘和下缘这样来回跑。〞一中型证券商交
易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称，央行宽松货币政策基调未变，加上外资续呈汇入的情况亦未改变，且保险公
司和银行买盘依旧存在，后市殖利率有望缓步往下走。
    
    他们并称，今天20年券殖利率创新低，105/9期 殖利率终场以1.0845%作收，显示市场资金宽
松加强买盘力道，亦表示长短券殖利率趋平未情况尚未结束；惟随长券殖利率跌至银行一年期定存利率附近，
后续往下追价力道能否持续则有待观察。
    
    一大型票券商交易员则说，除受美债殖利率走低外，今天另一带动殖利率走低的因素是，央行引导隔拆利
率再开低，虽然央行的动作对市场影响已逐渐递减，惟短券因有养券需求，加上市场资金浮滥，短线气氛偏多
，〞央行今天把隔拆下拉到0.174%，大家发现隔拆利率居然可以跌破0.175%，开始预估央行9月降息机率升高
。〞
    台湾银行间隔夜拆款利率 周一开在0.174%，此为央行自7月引导隔拆利率开盘价以来最低位，上交
易日开盘利率为0.176%，上日加权平均利率收在0.177%。 
    
    今天五年券殖利率收盘创一个月新低，此前收盘新低为7月14日的0.4916%；10年券殖利率收在0.6750%，
创逾两周新低，此前收盘新低在7月28日的0.6735%。
    
    交易员预估，明日10年期105/4期殖利率区间在0.66-0.68%；5年公债105/8区间料在0.49-0.51%。 
    
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                               (亿台币)
  期                                                                  
   5   105/8                      -1.00      0.4940%  0.4901-0.5001%     101.5
  10   105/4                      -0.22      0.6750%  0.6650-0.6750%      40.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                        1.0845%
  10     105/4                        0.6750%
   5     105/8                        0.4940%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐