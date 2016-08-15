台湾债市：五年券殖利率逾一个月新低，受美债及隔拆利率走低带动

* 五年券殖利率出量收低，且创逾一个月新低 * 105/11期发行前交易在即，10年券交投趋冷 * 20年券殖利率收创新低，殖利率趋平未结束 * 明日10年指标券殖利率区间料在0.66-0.68% 路透台北8月15日 - 台湾五年期公债105/8期 殖利率周一收盘放量并创一个月新低；交易员指 出，受到美债殖利率下滑、央行引导隔拆款利率开低、以及及10年期公债105/11期周三即进入发行前交易，今 天市场目标移到五年券。 在10年期公债105/4 方面，交易员表示，因105/11期发行前交易在即，今天10年券交投趋冷 ，惟市场资金依旧宽松，在保险业及大型银行庞大资金均有需求之下，料短线仍将是稳健偏多。 〞现在是需求大于供给，殖利率大幅反弹机率不高，就在区间上缘和下缘这样来回跑。〞一中型证券商交 易员说。 另一大型证券商交易员则称，央行宽松货币政策基调未变，加上外资续呈汇入的情况亦未改变，且保险公 司和银行买盘依旧存在，后市殖利率有望缓步往下走。 他们并称，今天20年券殖利率创新低，105/9期 殖利率终场以1.0845%作收，显示市场资金宽 松加强买盘力道，亦表示长短券殖利率趋平未情况尚未结束；惟随长券殖利率跌至银行一年期定存利率附近， 后续往下追价力道能否持续则有待观察。 一大型票券商交易员则说，除受美债殖利率走低外，今天另一带动殖利率走低的因素是，央行引导隔拆利 率再开低，虽然央行的动作对市场影响已逐渐递减，惟短券因有养券需求，加上市场资金浮滥，短线气氛偏多 ，〞央行今天把隔拆下拉到0.174%，大家发现隔拆利率居然可以跌破0.175%，开始预估央行9月降息机率升高 。〞 台湾银行间隔夜拆款利率 周一开在0.174%，此为央行自7月引导隔拆利率开盘价以来最低位，上交 易日开盘利率为0.176%，上日加权平均利率收在0.177%。 今天五年券殖利率收盘创一个月新低，此前收盘新低为7月14日的0.4916%；10年券殖利率收在0.6750%， 创逾两周新低，此前收盘新低在7月28日的0.6735%。 交易员预估，明日10年期105/4期殖利率区间在0.66-0.68%；5年公债105/8区间料在0.49-0.51%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -1.00 0.4940% 0.4901-0.5001% 101.5 10 105/4 -0.22 0.6750% 0.6650-0.6750% 40.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0845% 10 105/4 0.6750% 5 105/8 0.4940% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)