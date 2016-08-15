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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 11:39 BJT

日本债市：公债价格下滑，日经报导给日本央行宽松政策前景蒙阴

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.175% +2.5 -0.200%

五年期公债 -0.155% +3.0 -0.185%

10年期公债 -0.085% +2.5 -0.110%

20年期公债 0.250% +0.5 0.245%

30年期公债 0.000% +0.0 0.350%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.30 -0.31 151.61

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/王丽鑫；审校 张涛/许娜)

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