中国汇市：人民币早盘缩量小升短期料仍偏弱，境内美元掉期曲线快速走平

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
* 人民币早盘缩量小升，中间价反弹逾110点
* 中间价较平常略微晚开但点位符合预期
* 客盘仍略偏购汇，自营日内交投不兴
* 流动性整体较差，自营布局隔夜交易
* 早盘境内美元掉期曲线快速走平
* 短期汇价料稳中趋弱
路透上海8月15日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价小升，中间价亦反弹逾110点。交易员称，今早外汇交易中心公布中间价较平常略晚，但随后公布的中间价点位基本符合市场预期，早盘成交略显清淡，波动区间也相对较窄，短期料维持稳中偏弱走势。
他们并指出，近期客盘整体仍呈现净购汇，但不管是客盘还是自营都忌惮大行干预，因此并不敢贸然推低汇价；另外虽然大行有提供流动性，但整体仍相对较差，日内交投获利难度增大，自营头寸根据定价规则布局隔夜交易兴趣渐增。
“市场的情绪还是偏购汇的，但谁知道央妈啥时候来啊，当然央妈也没有扭转走势的意图，只是把握一下节奏。”一中资行交易员称。
掉期市场上今天波动较明显，整条曲线 快速走平，短端ON/TN回落，带动长端快速下探，其中一年期掉期 从高点回落百点至670点，但离岸掉期曲线整体平稳。
北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.6475元,上日收报6.6446元，夜盘终报6.6329元。今日人民币兑美元中间价 报6.643元，上日中间价为6.6543元。人民币兑美元即期成交额 为69.71亿美元，上日半日为88.12亿美元。
全球汇市方面，美元周一在亚洲市场早盘呈守势，因美国经济数据不佳抑制了对美国联邦储备理事会(美联储)近期升息的预期。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.15%至94.63；SDR篮子指数微升至95.77，BIS篮子指数微升至95.05。
路透根据中国央行公布的数据计算显示，7月末中央银行口径外汇占款较上月减少1,905.08亿元人民币，降幅明显扩大。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7805元, 上日尾盘为6.784元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6534元, 上一交易日尾盘报6.6545元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6475；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98