中国汇市：人民币早盘缩量小升短期料仍偏弱，境内美元掉期曲线快速走平

* 人民币早盘缩量小升，中间价反弹逾110点

* 中间价较平常略微晚开但点位符合预期

* 客盘仍略偏购汇，自营日内交投不兴

* 流动性整体较差，自营布局隔夜交易

* 早盘境内美元掉期曲线快速走平

* 短期汇价料稳中趋弱

路透上海8月15日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价小升，中间价亦反弹逾110点。交易员称，今早外汇交易中心公布中间价较平常略晚，但随后公布的中间价点位基本符合市场预期，早盘成交略显清淡，波动区间也相对较窄，短期料维持稳中偏弱走势。

他们并指出，近期客盘整体仍呈现净购汇，但不管是客盘还是自营都忌惮大行干预，因此并不敢贸然推低汇价；另外虽然大行有提供流动性，但整体仍相对较差，日内交投获利难度增大，自营头寸根据定价规则布局隔夜交易兴趣渐增。

“市场的情绪还是偏购汇的，但谁知道央妈啥时候来啊，当然央妈也没有扭转走势的意图，只是把握一下节奏。”一中资行交易员称。

掉期市场上今天波动较明显，整条曲线 快速走平，短端ON/TN回落，带动长端快速下探，其中一年期掉期 从高点回落百点至670点，但离岸掉期曲线整体平稳。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.6475元,上日收报6.6446元，夜盘终报6.6329元。今日人民币兑美元中间价 报6.643元，上日中间价为6.6543元。人民币兑美元即期成交额 为69.71亿美元，上日半日为88.12亿美元。

全球汇市方面，美元周一在亚洲市场早盘呈守势，因美国经济数据不佳抑制了对美国联邦储备理事会(美联储)近期升息的预期。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.15%至94.63；SDR篮子指数微升至95.77，BIS篮子指数微升至95.05。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，7月末中央银行口径外汇占款较上月减少1,905.08亿元人民币，降幅明显扩大。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7805元, 上日尾盘为6.784元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6534元, 上一交易日尾盘报6.6545元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6475；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。