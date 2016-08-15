重发-中国货币市场：流动性再收敛，资金预期有边际收紧之势

(重发以修改错字) 路透上海8月15日 - 在上周五短暂缓和后，中国银行间市场周一流动性再度收敛；尽管 公开市场单日有约800亿元人民币的净投放，但因即将进入下半月缴税影响料渐增，市场心 态偏谨慎。 交易员并指出，近期资金面整体维持紧平衡，但与此同时央行的扶助力度并不算强，结 合债市火爆收益率持续走低的局面，政策面似有意收力以控制金融杠杆不断上升的风险，资 金预期有边际收紧之势。 “今天又有点紧，马上到下半月了，要缴税，还有MLF到期，都不敢太乐观；现在每天 借钱也能借到，但总是感觉不那么舒服，”华东一银行交易员称。 她还表示，本周的MLF（中期借贷便利）续做问题虽然不大，但超量续做可能性有限， 今日有央票到期，公开市场虽然净投放了几百亿，但对于目前货币市场这么大的成交量来看 ，正面效应也比较小。 央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，考虑到1,250亿元的逆回购 到期量，以及顺延至今日到期的755亿元央票，据此计算，单日净投放805亿元。 另据路透统计，8月共有两笔MLF共计2,370亿元到期，其中周二(16日)到期1,750亿元， 周五(19日)到期620亿元。 北京一基金公司交易员则谈到，此前两年放水不少，但是放的水都没进入实体经济而在 金融体系里空转，结合央行最近的动作来看，其对流动性的态度较之前相对谨慎一些，其中 严控金融杠杆的意味更浓一些，“感觉至少态度上真的是不鼓励（加杠杆）。” 上述银行交易员并认为，经济虽然持续疲弱，但资金难流向实体经济令货币政策难有更 多宽松动作，进一步放松资金，风险会进一步累积，未来央行可能会在维稳过程中兼顾压制 金融杠杆，因此资金面可能也面临边际收缩的压力，紧平衡或成主基调。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9956 2.0098 -1.42 七天 2.3147 2.3253 -1.06 14天 2.6265 2.6257 0.08 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6300 2.6500 -2.00 七天 2.5650 2.5450 2.00 14天 2.5200 1.5050 101.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.0200 2.0300 -1.00 > 七天 2.5000 2.5000 0.00 14天 2.6500 2.6700 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0233 2.0210 0.23 七天 2.3411 2.3360 0.51 三个月 2.8028 2.8045 -0.17 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)