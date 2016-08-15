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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 12:17 BJT

重发-中国货币市场：流动性再收敛，资金预期有边际收紧之势

(重发以修改错字)
    路透上海8月15日 - 在上周五短暂缓和后，中国银行间市场周一流动性再度收敛；尽管
公开市场单日有约800亿元人民币的净投放，但因即将进入下半月缴税影响料渐增，市场心
态偏谨慎。
    
    交易员并指出，近期资金面整体维持紧平衡，但与此同时央行的扶助力度并不算强，结
合债市火爆收益率持续走低的局面，政策面似有意收力以控制金融杠杆不断上升的风险，资
金预期有边际收紧之势。
    
    “今天又有点紧，马上到下半月了，要缴税，还有MLF到期，都不敢太乐观；现在每天
借钱也能借到，但总是感觉不那么舒服，”华东一银行交易员称。
   
    她还表示，本周的MLF（中期借贷便利）续做问题虽然不大，但超量续做可能性有限，
今日有央票到期，公开市场虽然净投放了几百亿，但对于目前货币市场这么大的成交量来看
，正面效应也比较小。
    
    央行公开市场今日进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，考虑到1,250亿元的逆回购
到期量，以及顺延至今日到期的755亿元央票，据此计算，单日净投放805亿元。 
    
    另据路透统计，8月共有两笔MLF共计2,370亿元到期，其中周二(16日)到期1,750亿元，
周五(19日)到期620亿元。 
    
    北京一基金公司交易员则谈到，此前两年放水不少，但是放的水都没进入实体经济而在
金融体系里空转，结合央行最近的动作来看，其对流动性的态度较之前相对谨慎一些，其中
严控金融杠杆的意味更浓一些，“感觉至少态度上真的是不鼓励（加杠杆）。”
    
    上述银行交易员并认为，经济虽然持续疲弱，但资金难流向实体经济令货币政策难有更
多宽松动作，进一步放松资金，风险会进一步累积，未来央行可能会在维稳过程中兼顾压制
金融杠杆，因此资金面可能也面临边际收缩的压力，紧平衡或成主基调。
    
    以下为主要货币市场利率报价:    
    
      北京时间11:59         今日(%)   上日(%)   变动(bp)
                                                    
  质押式回购加权平均利率                            
  其中:隔夜                 1.9956     2.0098    -1.42
    七天                    2.3147     2.3253    -1.06
    14天                    2.6265     2.6257     0.08
 上海证交所质押式回购利率                           
  其中:隔夜                 2.6300     2.6500    -2.00
     七天                   2.5650     2.5450     2.00
    14天                    2.5200     1.5050    101.50
       回购定盘利率                                 
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.0200     2.0300    -1.00
            >                                   
   七天                     2.5000     2.5000     0.00
  14天                      2.6500     2.6700    -2.00
          Shibor                                    
  其中:隔夜                 2.0233     2.0210     0.23
     七天                   2.3411     2.3360     0.51
    三个月                  2.8028     2.8045    -0.17
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完)   

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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