中国债市动态：现券续暖期货大幅上涨，数据不佳市场做多情绪升温

路透北京8月15日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅下行，超长端下行略多，国债期货亦大幅上涨；交易人士称，上周包括金融数据在内的经济数据依然不佳，提升债市做多情绪；预计短期内收益率会进一步惯性下行，尤其超长期限品种。

上海一银行交易员说，“早盘下了多点后来又回来点，基本是跟着期货走的，感觉现券就是延续了上周金融数据公布后的情绪。”

“超长债还是下了点的，下了有3,4个bp（基点）吧。期货应该是补涨的，因为上周（金融）数据出来后期货收市了。”华东一银行交易员说，“数据还要是这么差下去的话，可能还是会有交易性行情的，（10年）国债到2.5%也不是没有可能，也就10来个bp嘛。”

中国央行上周五公布7月新增人民币贷款4,636亿元，远低于此前路透8,000亿元的调查中值，并创两年新低；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.2%，亦低于路透调查中值11.2%，为2015年4月以来新低。

上述华东银行交易员还称，今日市场情绪不错，目前主要是一个长期预期的影响，期限来看仍看好超长期限，因其收益率水平仍相对较高。

剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.6450%/2.63%，上日尾盘为2.68%/2.65%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.0290%/3.0250%，上日为3.05%/3.03%。