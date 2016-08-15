香港个股：中国燃气将参与ST南电的资产重组，并收购主要股东持股

路透香港8月15日 - 中国主要城市燃气供应商--中国燃气控股有限公司 称，将参与*ST南电（深圳南山热电股份有限公司） 的资产重组，并可能收购主要股东持股。

据公告，中国燃气获*ST南电确定为拟议重大资产重组的意向重组方，双方并签订了无法律约束力的框架协议，包括由中国燃气向*ST南电注入从事液化石油气浙江中燃华电能源及深圳市中燃中燃气技术的全部股权，以换取后者新股。

同时，中国燃气有意以现金对价方式从*ST南电的主要股东深圳市能源集团或者香港南海洋行或者深圳广聚实业受让*ST南电的部分股权。

中国燃气表示，“重大资产重组的具体事项尚待进一步商议，故重大资产重组方案尚未最终确定。”

*ST南电表示，本次交易完成后，公司控股股东发生变更，可能构成重组上市。截至今年5月30日为止，南海洋行、广聚实业及深圳市能源集团分别持有*ST南电15.28%、12.22%及10.8%的股份。

*ST南电A股及B股自5月31日起停牌，前收市价分别报12.49元及5.32元人民币。

中国燃气周一早盘收升0.78%，报13港元。（完）

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