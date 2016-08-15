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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 13:08 BJT

新兴汇市：泰铢触及一年多高位，受益于泰国第二季GDP数据强于预期

马币(林吉特)上涨，因原油价格走坚缓解了对马来西亚油气收入下滑及其带来财政压力
的忧虑。
    
    周一亚洲油价小幅上扬，并自月初上涨逾10%，因对产油国可能发起行动应对油市供应
过剩以支撑油价的猜测升温。
    
    马币丢失了早先的部分涨幅，因马来西亚公债价格 大多下滑。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.27    101.30   +0.03  +18.79    120.30
    坡元            1.3460    1.3465   +0.04   +5.31    1.4175
    台币          31.384    31.403   +0.06   +5.36    33.066
    韩元           1100.83   1103.30   +0.22   +6.73   1174.95
    泰铢             34.70     34.76   +0.17   +3.80     36.02
    菲律宾披索       46.54     46.60   +0.13   +0.78     46.90
    印尼卢比      13117.00  13120.00   +0.02   +5.09  13785.00
    印度卢比       66.89     66.89   +0.01   -1.10     66.15
    马币            4.0210    4.0260   +0.12   +6.69    4.2900
    人民币          6.6464    6.6329   -0.20   -2.32    6.4921
    (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完)

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