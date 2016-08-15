新兴汇市：泰铢触及一年多高位，受益于泰国第二季GDP数据强于预期

马币(林吉特)上涨，因原油价格走坚缓解了对马来西亚油气收入下滑及其带来财政压力 的忧虑。 周一亚洲油价小幅上扬，并自月初上涨逾10%，因对产油国可能发起行动应对油市供应 过剩以支撑油价的猜测升温。 马币丢失了早先的部分涨幅，因马来西亚公债价格 大多下滑。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 101.27 101.30 +0.03 +18.79 120.30 坡元 1.3460 1.3465 +0.04 +5.31 1.4175 台币 31.384 31.403 +0.06 +5.36 33.066 韩元 1100.83 1103.30 +0.22 +6.73 1174.95 泰铢 34.70 34.76 +0.17 +3.80 36.02 菲律宾披索 46.54 46.60 +0.13 +0.78 46.90 印尼卢比 13117.00 13120.00 +0.02 +5.09 13785.00 印度卢比 66.89 66.89 +0.01 -1.10 66.15 马币 4.0210 4.0260 +0.12 +6.69 4.2900 人民币 6.6464 6.6329 -0.20 -2.32 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完)