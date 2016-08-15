版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 12:59 BJT

标题新闻：新加坡7月私人住宅销售较上年同期减少34.1%，但销量较6月倍增--市区重建局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐