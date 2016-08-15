里约奥运：美国泳将Lochte遭假警察持枪指头抢劫

路透8月15日 - 美国奥运游泳选手Ryan Lochte周日在里约热内卢搭计程车时，遭多名假扮成警察的抢匪用枪指着头打劫，使得首届在南美洲举行的奥运会的治安问题再添疑虑。

Lochte当时参加完法国奥运代表团举行的派对准备搭车返回选手村，同行者还包括游泳队友Gunnar Bentz、Jack Conger以及Jimmy Feigen，车子被多名持枪、携带警察徽章的男子拦下。

Lochte表示，这些抢匪要求他们趴在地上、交出财物。当时他拒绝照做，其中一名男子扳板机、抵着Lochte的头，Lochte便交出皮包。

“尽管我与队友在周日清晨成为抢案受害者，但最重要的是我们都很安全，而且没有受伤，”Lochte在声明中表示。

他说自己期待返回美国，继续为2020年东京奥运展开训练。

此一事件引发里约参赛者与游客的安全担忧，虽然巴西体育部长坚称，留在奥运场馆的运动员没有面临问题。里约的暴力犯罪问题一向恶名昭彰。

“奥运的保全运作的效果一直相当卓越，”Leonardo Picciani对记者表示，“运动员在驻地、训练场馆或选手村都不曾有过问题。”