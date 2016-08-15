里约奥运：美国泳将Lochte遭假警察持枪指头抢劫

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透8月15日 - 美国奥运游泳选手Ryan Lochte周日在里约热内卢搭计程车时，遭多名假扮成警察的抢匪用枪指着头打劫，使得首届在南美洲举行的奥运会的治安问题再添疑虑。
Lochte当时参加完法国奥运代表团举行的派对准备搭车返回选手村，同行者还包括游泳队友Gunnar Bentz、Jack Conger以及Jimmy Feigen，车子被多名持枪、携带警察徽章的男子拦下。
Lochte表示，这些抢匪要求他们趴在地上、交出财物。当时他拒绝照做，其中一名男子扳板机、抵着Lochte的头，Lochte便交出皮包。
“尽管我与队友在周日清晨成为抢案受害者，但最重要的是我们都很安全，而且没有受伤，”Lochte在声明中表示。
他说自己期待返回美国，继续为2020年东京奥运展开训练。
此一事件引发里约参赛者与游客的安全担忧，虽然巴西体育部长坚称，留在奥运场馆的运动员没有面临问题。里约的暴力犯罪问题一向恶名昭彰。
“奥运的保全运作的效果一直相当卓越，”Leonardo Picciani对记者表示，“运动员在驻地、训练场馆或选手村都不曾有过问题。”
警方消息人士表示，警方正在调查此案，并在努力查找牵涉其中的计程车司机。(完) (编译 陈宗琦；审校 王洋)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254