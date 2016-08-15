港股业绩：光大国际中期净利增长21%，适时稳步推进绿色环保分拆上市

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透香港8月15日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司 周一公有，今年上半年净利同比增长21%，惟逊于市场预期。公司称，将适时稳步推进绿色环保业务的分拆上市工作。
据公告，光大国际于2016年1-6月净利12.09亿港元，上年同期则为10亿港元；但低于汤森路透综合3名分析师预测中位值13.81亿港元。
若剔除去年同期出售上市证券之收益，光大国际上半年净利按年升33%。董事会建议派发中期股息每股0.075港元，比去年增加15%，同期每股盈利0.2696港元。
光大国际表示，上半年四大业务无论收益、税前盈利、股东应占盈利都录得可喜的增长，期内综合收益为港币54.2亿港元，按年增长44%。
该公司并称，上月就建议分拆绿色环保业务作独立上市向联交所提出正式申请，集团将根据市场变化，适时稳步推进该分拆上市工作，务求为公司及光大绿色环保的股东谋求最大的利益。
今年首六月，绿色环保业务的EBITDA（除利息、税项、折旧及摊销前盈利）4.75亿港元，净利3.15亿港元，分别按年升222%及252%。
光大国际早盘收跌0.56%，报8.89港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
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