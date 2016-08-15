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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市获支撑，汇市走势承压

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* 澳元/美元涨0.14%，新西兰元/美元跌0.31%，英镑/美元、美元/日圆和欧元/美元持平

* 美元/人民币在岸市场汇率涨0.20%，美元/人民币离岸市场汇率跌0.06%，美元/泰铢跌0.2%，美元/韩元涨0.35%

* 日经指数跌0.25%，中国沪综指 涨2.61%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.19%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.88%，美国指标公债收益率报1.5068%

* 日本第二季经济濒临停滞，安倍政策遭质疑

* 英国央行委员霍尔丹称，货币政策只能提供短期慰藉

* IFR欧洲开盘：r.reuters.com/dec27t(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王颖)

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