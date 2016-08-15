台湾股市：大致收平，量缩高档狭幅盘整观望外资后续操作动向

路透台北8月15日 - 台湾股市周一大致收平。分析师表示，目前台股维持狭幅震荡盘整格局，今日大盘指数暂在9,150点附近窄幅波动，量缩观望外资买盘续航力道。

台湾加权股价指数 收跌0.02%,至9,148.51点；今日成交初值 为773.21亿台币，上交易日修正后为884.42亿。

台新投顾协理黄文清指出，由于陆股今日表现亮眼，吸引外资关爱眼神，令市场担忧外资是否转为关注落后补涨的陆股，而减少对台股的青睐，带动台股量缩观望外资后续操作动向。

〞各类股今天表现都没什么变化，水波不兴。〞他说。

他并称，今日台股买卖盘皆略显停滞，预估短线大盘指数暂在9,200点上下200点间震荡整理，持续沿着月线进行高档盘整。

此外，安联台湾大坝基金经理人萧惠中表示，目前台股走的还是资金行情，在指数位置来到相对高档位置之际，投资人主要还是得关心外资接下来的动向，同时也可以搭配观察美债一起观察。

萧惠中进一步指出，目前看来，市场资金还是相对青睐如信用债等这类风险性资产，只要市场资金还是相对青睐这类资产，就显示资金行情仍在延续，台股也还是会在高点位置盘整。