台湾股市：大致收平，量缩高档狭幅盘整观望外资后续操作动向

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透台北8月15日 - 台湾股市周一大致收平。分析师表示，目前台股维持狭幅震荡盘整格局，今日大盘指数暂在9,150点附近窄幅波动，量缩观望外资买盘续航力道。
台湾加权股价指数 收跌0.02%,至9,148.51点；今日成交初值 为773.21亿台币，上交易日修正后为884.42亿。
台新投顾协理黄文清指出，由于陆股今日表现亮眼，吸引外资关爱眼神，令市场担忧外资是否转为关注落后补涨的陆股，而减少对台股的青睐，带动台股量缩观望外资后续操作动向。
〞各类股今天表现都没什么变化，水波不兴。〞他说。
他并称，今日台股买卖盘皆略显停滞，预估短线大盘指数暂在9,200点上下200点间震荡整理，持续沿着月线进行高档盘整。
此外，安联台湾大坝基金经理人萧惠中表示，目前台股走的还是资金行情，在指数位置来到相对高档位置之际，投资人主要还是得关心外资接下来的动向，同时也可以搭配观察美债一起观察。
萧惠中进一步指出，目前看来，市场资金还是相对青睐如信用债等这类风险性资产，只要市场资金还是相对青睐这类资产，就显示资金行情仍在延续，台股也还是会在高点位置盘整。
本地时间14:05，亚洲主要股市涨跌互见，中国沪综指 大涨2.71%，日股 则是跌0.3%，MSCI亚太明晟指数 涨0.19%。(完)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254