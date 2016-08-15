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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 14:36 BJT

日本股市：收盘下跌，日圆强势和日本GDP数据疲软打击人气

路透东京8月15日 - 日本股市周一收盘下跌，市场交投淡静，因日圆保持强势，且数据显示，日本经济在第二季濒临停滞，打击了投资者人气。

日经指数 收盘跌0.3%至16,869.56点。

东证股价指数 收跌0.5%至1,316.63点，由于很多市场参与者因假日离场，成交量仅为12.4亿股，为2014年4月以来最低。

JPX-日经400指数 跌0.5%至11,853.67点。(完)

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