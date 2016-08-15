全球金市：金价微涨，美国零售销售数据疲弱降低近期升息预期

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
“我们预计金价短期内不会远离1,330-1,360美元区间，”Laughlin说。
“周五的疲弱美国零售销售和生产者价格数据，也许会为金价本周走势带来缓解，但参与者正撤回多头押注，给上扬走势带来压力，”他补充称。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至8月9日的一周，投机者削减COMEX黄金和白银期货期权净多仓。
路透技术分析师王涛表示，根据波形和费波纳奇预期分析，现货金可能温和反弹至每盎司1,342美元，之后重新试探1,334美元支撑位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五黄金持仓量减少1.22%，至960.45吨，周四为972.32吨。
现货银 涨0.6%至每盎司19.82美元。
现货铂金 和现货钯金 分别上涨1%至1,126.80美元和691美元。两种贵金属上周五均触及逾两周最低水平。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/刘秀红/王颖；审校 张涛/张明钧/艾茂林)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254