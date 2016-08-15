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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 15:17 BJT

全球金市：金价微涨，美国零售销售数据疲弱降低近期升息预期

“我们预计金价短期内不会远离1,330-1,360美元区间，”Laughlin说。

“周五的疲弱美国零售销售和生产者价格数据，也许会为金价本周走势带来缓解，但参与者正撤回多头押注，给上扬走势带来压力，”他补充称。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至8月9日的一周，投机者削减COMEX黄金和白银期货期权净多仓。

路透技术分析师王涛表示，根据波形和费波纳奇预期分析，现货金可能温和反弹至每盎司1,342美元，之后重新试探1,334美元支撑位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五黄金持仓量减少1.22%，至960.45吨，周四为972.32吨。

现货银 涨0.6%至每盎司19.82美元。

现货铂金 和现货钯金 分别上涨1%至1,126.80美元和691美元。两种贵金属上周五均触及逾两周最低水平。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/刘秀红/王颖；审校 张涛/张明钧/艾茂林)

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