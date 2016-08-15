全球金市：金价微涨，美国零售销售数据疲弱降低近期升息预期

“我们预计金价短期内不会远离1,330-1,360美元区间，”Laughlin说。

“周五的疲弱美国零售销售和生产者价格数据，也许会为金价本周走势带来缓解，但参与者正撤回多头押注，给上扬走势带来压力，”他补充称。