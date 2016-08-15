《全球汇市》美元略为走软，美国数据疲弱冲淡美联储升息预期

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1171 1.1158 +0.12 +2.86 1.0860 美元/日圆 101.07 101.29 -0.22 -15.99 120.30 欧元/日圆 112.88 113.05 -0.15 -13.48 130.47 美元/瑞郎 0.9745 0.9743 +0.02 -2.73 1.0018 英镑/美元 1.2934 1.2918 +0.12 -12.24 1.4738 美元/加元 1.2936 1.2946 -0.08 -6.53 1.3839 美元/离岸人民币 6.6474 6.6513 -0.06 +1.21 6.5680 澳元/美元 0.7678 0.7646 +0.42 +5.54 0.7275 新西兰元/美元 0.7200 0.7189 +0.15 +5.49 0.6825 欧元/瑞郎 1.0890 1.0883 +0.06 +0.04 1.0886 欧元/英镑 0.8633 0.8639 -0.07 +17.18 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4569 9.4367 +0.21 +3.12 9.1705 美元/挪威克朗 8.2132 8.2072 +0.07 -7.09 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/艾茂林/刘秀红；审校 高琦/张明钧/王颖)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254