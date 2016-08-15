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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 15:31 BJT

《全球汇市》美元略为走软，美国数据疲弱冲淡美联储升息预期

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1171  1.1158  +0.12  +2.86  1.0860
    美元/日圆            101.07  101.29  -0.22 -15.99  120.30
    欧元/日圆         112.88  113.05  -0.15 -13.48  130.47
    美元/瑞郎            0.9745  0.9743  +0.02  -2.73  1.0018
    英镑/美元            1.2934  1.2918  +0.12 -12.24  1.4738
    美元/加元            1.2936  1.2946  -0.08  -6.53  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6474  6.6513  -0.06  +1.21  6.5680
    澳元/美元            0.7678  0.7646  +0.42  +5.54  0.7275
    新西兰元/美元        0.7200  0.7189  +0.15  +5.49  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0890  1.0883  +0.06  +0.04  1.0886
    欧元/英镑         0.8633  0.8639  -0.07 +17.18  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4569  9.4367  +0.21  +3.12  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2132  8.2072  +0.07  -7.09  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张明钧/艾茂林/刘秀红；审校 高琦/张明钧/王颖)

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