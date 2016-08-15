台湾经济：输银明年将增资至320亿台币，支持新南向政策融资--官员

路透台北8月15日 - 台湾总统府旗下新南向政策办公室主任黄志芳周一表示，未来新南向政策将在人员、资金和资讯三方面支持业者，其中资金/融资的部分，计划将在明年增资输出入银行资本额至320亿台币。

黄志芳在研讨会中表示，输银未来将对东南亚投资的厂商，提供融资服务，为提高融资放款水位，资本额将在明年由目前220亿增至320亿台币。

〞比如去东南亚国家政府标案，厂商还要提拨10%的押标金，这是很大的金额。输银也可以帮忙。〞黄志芳说。

他也解释，蔡英文政府的新南向政策与前总府李登辉和陈水扁总统当时最大的不同就是，不只侧重在台湾厂商赴东南亚的投资，而有更丰富多元的文化内涵，未来侧重和东南亚国家形成新的伙伴关系，与东南亚国家共存共荣。

〞是一个以人为核心的新经济战略，〞黄志芳说。

他表示，在人员的部分，教育部已编列预算将训练台湾赴东南亚国家的经贸人才，另外也希望台湾与东南亚各国能在文化上互相尊重、互相理解。