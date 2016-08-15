台湾经济：输银明年将增资至320亿台币，支持新南向政策融资--官员

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透台北8月15日 - 台湾总统府旗下新南向政策办公室主任黄志芳周一表示，未来新南向政策将在人员、资金和资讯三方面支持业者，其中资金/融资的部分，计划将在明年增资输出入银行资本额至320亿台币。
黄志芳在研讨会中表示，输银未来将对东南亚投资的厂商，提供融资服务，为提高融资放款水位，资本额将在明年由目前220亿增至320亿台币。
〞比如去东南亚国家政府标案，厂商还要提拨10%的押标金，这是很大的金额。输银也可以帮忙。〞黄志芳说。
他也解释，蔡英文政府的新南向政策与前总府李登辉和陈水扁总统当时最大的不同就是，不只侧重在台湾厂商赴东南亚的投资，而有更丰富多元的文化内涵，未来侧重和东南亚国家形成新的伙伴关系，与东南亚国家共存共荣。
〞是一个以人为核心的新经济战略，〞黄志芳说。
他表示，在人员的部分，教育部已编列预算将训练台湾赴东南亚国家的经贸人才，另外也希望台湾与东南亚各国能在文化上互相尊重、互相理解。
输银是一家〞小而美〞的输出入信用专业银行，目前资本额220亿台币，主由国库拨给。主要任务在于配合经贸政策，协助厂商拓展外销市场，分担贸易风险，促进台湾的产业升级及经济发展。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254