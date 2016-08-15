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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 16:16 BJT

路透基点：台湾新日光能源科技1.236亿美元联贷案完成募集--TRLPC

路透香港8月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，太阳能电池生产商新日光能源科技已完成募集1.236亿美元的三年期担保信用状授信案。

荷商ING安智银行台北分行担任统筹主办暨管理银行。该交易支付的季度费用与借贷方的税前净利润率挂钩：如果税前净利润率低于3%，那么季度费用为150个基点；净利润率为3-4.9%，季度费用为145个基点；净利润率为5-9.9%，季度费用为135个基点；净利润率在10%以上，那么季度费用为125个基点。

银行承贷档次为：承诺贷款2,500万美元和以上者，获得牵头行(MLA)头衔，前端费用为30个基点。承贷2,000-2,400万美元者，可获高级主办行头衔，费用25个基点。承贷1,500-1,900万美元者，可获主办行头衔，费用20个基点。

借贷方的土地和厂房组成了担保篮。所筹资金将用于支持借贷方发行1.2亿美元海外有担保可转债。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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