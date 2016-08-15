路透基点：台湾新日光能源科技1.236亿美元联贷案完成募集--TRLPC

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透香港8月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，太阳能电池生产商新日光能源科技已完成募集1.236亿美元的三年期担保信用状授信案。
荷商ING安智银行台北分行担任统筹主办暨管理银行。该交易支付的季度费用与借贷方的税前净利润率挂钩：如果税前净利润率低于3%，那么季度费用为150个基点；净利润率为3-4.9%，季度费用为145个基点；净利润率为5-9.9%，季度费用为135个基点；净利润率在10%以上，那么季度费用为125个基点。
银行承贷档次为：承诺贷款2,500万美元和以上者，获得牵头行(MLA)头衔，前端费用为30个基点。承贷2,000-2,400万美元者，可获高级主办行头衔，费用25个基点。承贷1,500-1,900万美元者，可获主办行头衔，费用20个基点。
借贷方的土地和厂房组成了担保篮。所筹资金将用于支持借贷方发行1.2亿美元海外有担保可转债。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254