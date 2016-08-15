路透基点：台湾新日光能源科技1.236亿美元联贷案完成募集--TRLPC

荷商ING安智银行台北分行担任统筹主办暨管理银行。该交易支付的季度费用与借贷方的税前净利润率挂钩：如果税前净利润率低于3%，那么季度费用为150个基点；净利润率为3-4.9%，季度费用为145个基点；净利润率为5-9.9%，季度费用为135个基点；净利润率在10%以上，那么季度费用为125个基点。