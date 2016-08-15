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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 17:13 BJT

重发-更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升但交投不兴，美元掉期曲线明显下行

(重发修正表格中日内波幅数据)
    * 人民币小幅收升，中间价反弹逾110点
    * 中间价较平常略微晚开但点位符合预期
    * 客盘仍略偏购汇，自营日内交投不兴
    * 流动性整体较差，自营布局隔夜交易
    * 境内外美元掉期曲线均下行

    路透上海8月15日 - 人民币兑美元即期 周一较上日收盘价小幅收升，中间价反弹逾110点。交
易员称，今早外汇交易中心公布中间价较平常略晚，但随后公布的中间价点位基本符合市场预期。今日成交略
显清淡，波动区间也相对较窄。

    他们并指出，近期汇价在6.64附近盘整已有时日，客盘购汇情绪较上周有所下降，而实需结汇是刚需，加
上美指疲弱的因素，短期料维持震荡走势。另外，由于波动区间较窄，日内交投获利难度增大，自营头寸根据
定价规则布局隔夜交易兴趣渐增。
    “市场的情绪还是偏购汇的，但谁知道央妈啥时候来啊，当然央妈也没有扭转走势的意图，只是把握一下
节奏。”一中资行交易员称。
    
    掉期市场上今天波动较明显，整条曲线 快速走平，短端ON/TN回落，带动长端快速下探，其
中一年期掉期 从高点回落百点。离岸掉期曲线午后亦小幅回落。

    “长端掉期有中资大行的flow在卖，不过成交量也不多，客户远期购汇少，自营盘猜测大行去年干预市场
的掉期到期后大行会续作，所以也没人敢接。”一股份行交易员称。
    
    他并表示，午后离岸掉期曲线下行，亦可能与中资大行的卖压增加相关，“境内接盘的少，而且离岸市场
的价格还好，它们肯定更愿意去离岸卖。”
    
    全球汇市方面，美元周一略为走软，受疲弱美国数据打击，数据也淡化了美国联邦储备理事会(FED/美联
储)今年升息的预期。     

    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.15%至94.63；
SDR篮子指数微升至95.77，BIS篮子指数微升至95.05。    
    
    路透根据中国央行公布的数据计算显示，7月末中央银行口径外汇占款较上月减少1,905.08亿元人民币，
降幅明显扩大。 
    
    中金公司的最新研报指出，央行外汇占款下降1,905亿元（前值：-977亿元），显示7月外汇净流出规模在
扩大。由于月初人民币贬值预期以及估值效应等因素，外储7月下降41亿美元。外汇占款是央行因购买外汇而
投放的人民币累计值，其下降表明央行7月仍在净卖出外汇以支撑人民币汇率。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要
报价：  

 在岸市场人民币兑美      今日         上日          升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.6406       6.6446        0.06%
                 XS>                             
    中间价              6.643        6.6543        0.17%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  157.04亿美  165.32亿美元        
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)     101       日低6.6488    日高6.6387
    今年以来升贬幅度                                 -2.21%
  2005年汇改以来升贬                                 24.63%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         625                           
                  期                             
                                                 
                                                      
 离岸人民币市场                                  
                                                      
                工具     今日         上日                 
    CNH即期             6.6491       6.6545                
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.7733        6.784                
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6405；交易中心自1月4日
起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日
起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际
主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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