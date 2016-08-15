重发-更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升但交投不兴，美元掉期曲线明显下行

(重发修正表格中日内波幅数据) * 人民币小幅收升，中间价反弹逾110点 * 中间价较平常略微晚开但点位符合预期 * 客盘仍略偏购汇，自营日内交投不兴 * 流动性整体较差，自营布局隔夜交易 * 境内外美元掉期曲线均下行 路透上海8月15日 - 人民币兑美元即期 周一较上日收盘价小幅收升，中间价反弹逾110点。交 易员称，今早外汇交易中心公布中间价较平常略晚，但随后公布的中间价点位基本符合市场预期。今日成交略 显清淡，波动区间也相对较窄。 他们并指出，近期汇价在6.64附近盘整已有时日，客盘购汇情绪较上周有所下降，而实需结汇是刚需，加 上美指疲弱的因素，短期料维持震荡走势。另外，由于波动区间较窄，日内交投获利难度增大，自营头寸根据 定价规则布局隔夜交易兴趣渐增。 “市场的情绪还是偏购汇的，但谁知道央妈啥时候来啊，当然央妈也没有扭转走势的意图，只是把握一下 节奏。”一中资行交易员称。 掉期市场上今天波动较明显，整条曲线 快速走平，短端ON/TN回落，带动长端快速下探，其 中一年期掉期 从高点回落百点。离岸掉期曲线午后亦小幅回落。 “长端掉期有中资大行的flow在卖，不过成交量也不多，客户远期购汇少，自营盘猜测大行去年干预市场 的掉期到期后大行会续作，所以也没人敢接。”一股份行交易员称。 他并表示，午后离岸掉期曲线下行，亦可能与中资大行的卖压增加相关，“境内接盘的少，而且离岸市场 的价格还好，它们肯定更愿意去离岸卖。” 全球汇市方面，美元周一略为走软，受疲弱美国数据打击，数据也淡化了美国联邦储备理事会(FED/美联 储)今年升息的预期。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.15%至94.63； SDR篮子指数微升至95.77，BIS篮子指数微升至95.05。 路透根据中国央行公布的数据计算显示，7月末中央银行口径外汇占款较上月减少1,905.08亿元人民币， 降幅明显扩大。 中金公司的最新研报指出，央行外汇占款下降1,905亿元（前值：-977亿元），显示7月外汇净流出规模在 扩大。由于月初人民币贬值预期以及估值效应等因素，外储7月下降41亿美元。外汇占款是央行因购买外汇而 投放的人民币累计值，其下降表明央行7月仍在净卖出外汇以支撑人民币汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.6406 6.6446 0.06% XS> 中间价 6.643 6.6543 0.17% 成交额<CNYSPTVOL=CF 157.04亿美 165.32亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 101 日低6.6488 日高6.6387 今年以来升贬幅度 -2.21% 2005年汇改以来升贬 24.63% 幅度 一年期美元/人民币掉 625 期 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6491 6.6545 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7733 6.784 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6405；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)