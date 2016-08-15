澳洲股市：收涨，受零售类股走强提振

路透悉尼8月15日 - 澳洲股市周一收盘小涨，零售类股走强抵消了矿业类股走软的影响。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高0.16%或9点至5,539.96点。

涨幅最大的有避孕套生产商Ansell ，该股收涨17.7%，JB HI-Fi 收涨9.9%。(完)