中国央行：周一对15家金融机构开展2,890亿元MLF操作，利率与上期持平

央行官方微博称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合8月中旬MLF到期2,370亿元，人民银行对15家金融机构开展MLF操作共2,890亿元，其中6个月1,515亿元、一年期1,375亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。