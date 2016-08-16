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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 08:47 BJT

中国央行：周一对15家金融机构开展2,890亿元MLF操作，利率与上期持平

路透上海8月16日 - 中国央行周一称，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）共2,890亿元。

央行官方微博称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合8月中旬MLF到期2,370亿元，人民银行对15家金融机构开展MLF操作共2,890亿元，其中6个月1,515亿元、一年期1,375亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

据路透统计，8月共有两笔MLF共计2,370亿元到期，其中周二(16日)到期1,750亿元，周五(19日)到期620亿元。

央行7月分别于13日、18日续作MLF操作2,590亿元、2,270亿元，利率与前期持平。

央行公开市场周一进行了1,300亿元人民币七天期逆回购操作，考虑到1,250亿元的逆回购到期量，以及顺延至今日到期的755亿元央票，据此计算，单日净投放805亿元。 （完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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