《路透晚报》--8月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：上半年PPP储备项目已达9,285个，总投资料超10.6万亿--副财长

中国财政部副部长史耀斌称，截至上半年，全国拟采用PPP模式的储备项目已经达到了9,285个，总投资预计超过10.6万亿元人民币，其中已落地项目的投资额超过1万亿元。目前财政部正在与其他20个部委联合开展第三批示范项目的遴选工作。

--中国经济：下半年着力推进重大项目建设，全力保持就业形势基本稳定--发改委

中国国家发改委称，下半年进一步完善以就业为底线的宏观调控体系；以就业为核心目标，增强宏观调控政策的针对性和前瞻性，着力推进重大项目建设，千方百计增强经济发展吸纳就业能力；全力保持就业形势基本稳定。

--中国经济：设立贵州内陆开放型经济试验区，助内陆地区开放发展--国务院

中国国务院最新批复同意设立贵州内陆开放型经济试验区，试验区将以体制机制创新为首要任务，着力建设内陆投资贸易便利化试验区，为内陆地区在经济新常态下开放发展、贫困地区完成脱贫攻坚任务等探索新路径。

--中国经济：旅游业连续六个季度增长，成为经济增长转型升级“强劲引擎”

中国今年上半年旅游经济平稳运行，国内旅游消费和投资两旺，入境旅游走出萧条，实现六个季度连续增长。国家旅游局相关负责人表示，旅游业正成为拉动经济增长、带动转型升级、实现创业创新的“强劲引擎”。

--中国经济：若供给侧改革有实质进展，有可能在一两年触底--专家

中国发展研究基金会副理事长刘世锦表示，目前中国经济增长已非常接近底部，若供给侧结构性改革能取得实质性进展，经济有很大可能性在今后一两年成功触底。

--路透专访：中国经济下半年料持稳6.7%左右，摆脱下行通道唯有加快改革--专家

正在“减速换档”的中国经济下半年能否持稳？中国国家发改委宏观经济研究院研究员马晓河认为，下半年中国经济不会太好但也不会太差，基本会持稳在6.6-6.7%左右；虽然短期仍会保持平稳，但要改变长期下行通道只有加快改革。

【金融】

--中国金融：上海自贸区将构建跨境金融安全网，加强跨境资金实时监测

上海自贸试验区将建立适应自贸区发展和上海国际金融中心建设联动的金融监管机制。以自由贸易账户为基础，构建跨境金融安全网，加强本外币跨境资金流动的实时动态监测监控，建立完善“长臂管理”机制。

--中国金融：世行获准在银行间债市发20亿SDR计价债券，首批5亿将于8月发行

世界银行（国际复兴开发银行）日前获准在中国银行间债券市场发行SDR计价债券。中国工商银行称，其将担任该债券的主承销商及牵头簿记管理人，首期发行规模5亿SDR，将于8月发行。

--《特别报导》英国公司借监管漏洞设庞氏骗局，中国投资者损失逾4亿元

4月的一个周日，David Byrne在苏州同里湖大饭店吃早餐，一位愤怒的顾客正在旁边等着他。52岁的Byrne是一个英国商人，就在前一天，他对一屋子的潜在客户自我介绍说，他是一个外汇交易平台的新任伦敦主管，这个网站平台的回报率非常高。项目名为EuroFX。到目前为止，中国九个省的警方记录显示，他们接到至少319起客户对EuroFX的投诉。警方估计总损失至少4.55亿元人民币(7,000万美元)，并对在中国非法筹资发出23份逮捕令。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,300亿元七天期逆回购，单日净投放805亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,300亿元人民币七天期逆回购操作，考虑到1,250亿元的逆回购到期量，以及顺延至今日到期的755亿元央票，据此计算，单日净投放805亿元。

--中国债市动态：现券续暖期货大幅上涨，数据不佳市场做多情绪升温

中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行，超长端下行略多，国债期货亦大幅上涨；交易人士称，上周包括金融数据在内的经济数据依然不佳，提升债市做多情绪；预计短期内收益率会进一步惯性下行，尤其超长期限品种。

--中国货币市场：流动性再收敛，资金预期有边际收紧之势

在上周五短暂缓和后，中国银行间市场周一流动性再度收敛；尽管公开市场单日有约800亿元人民币的净投放，但因即将进入下半月缴税影响料渐增，市场心态偏谨慎。

--新债招标：农发行10年债2.9996%，同期限金融债发行利率14年来首破3%

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的七年和10年期固息债，中标收益率为3.0199%和2.9996%，投标倍数分别为3.25倍和6.36倍。其中10年品种为自2002年4月以来，政策性银行固息金融债(非含权债)发行利率首次跌破3%关口。此外增发的一、三及五年固息债，中标收益率为2.1803%、2.6607%和2.8365%。

--《中国新债预测》国开行五期债将延续一级市场火热，10年料紧跟农发破3%

中国国家开发银行周二将招标发行3-20年五期固息增发债。路透调查显示，债市二级今日盘中遭遇一波获利回吐，但农发一级招标火爆不改，表明 配置需求支撑依旧强劲，预计明日国开新债仍受追逐，定位低于二级。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量小升短期料仍偏弱，境内美元掉期曲线快速走平

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价小升，中间价亦反弹逾110点。交易员称，今早外汇交易中心公布中间价较平常略晚，但随后公布的中间价点位基本符合市场预期，早盘成交略显清淡，波动区间也相对较窄，短期料维持稳中偏弱走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全部反弹，BIS指数重返95关口

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.15%至94.63；SDR篮子指数微升至95.77，BIS篮子指数微升至95.05。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周两跌一升，SDR指数升0.02%

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(12日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.24%至94.49，较2014年底则仍下跌5.51%。

--离岸人民币：台湾7月底人民币存款月减0.1%，连续六个月下降

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(12日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.24%至94.49，较2014年底则仍下跌5.51%。

【证券/行业】

--中国证券：保监会支持符合条件的保险公司在新三板挂牌和转让挂牌股份

中国保监会通知称，支持符合条件的保险公司在全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌，鼓励挂牌保险公司采取做市方式或竞价方式进行挂牌股份转让。

--中国股市：沪综指放量收升2.4%创逾七个月新高，地产金融板块领涨大盘

中国股市沪综指放量收升2.4%，创逾七个月新高。分析师指出，今日大盘放量跳空高开高走，股指轻松突破3,100点整数关口，地产、金融股走势强劲领涨大盘。另外近期深港通预期升温，对市场人气形成提振。

--中国热股：万科早盘续封涨停并创近九年新高，带动地产股齐升

中国最大房企--万科A早盘续封涨停并创近九年新高，带动地产股板块出现齐升现象。分析师指出，大家预期万科收购战可能还在继续，而且万科等地产股估值较低，在市场资金金相当宽裕的情况下，地产股成为近日的“吸金口”。

--《焦点》中国基金业监管政策再收紧，管理层防风险逐一“排雷”

中国证监会近日连续出台针对基金业的监管措施，表明在防风险仍为首要任务的背景下，管理层正努力排除风险隐患，基金业也将继续在转型的阵痛中艰难前行。

--中国个股：上海电气拟以1.7亿欧元收购TEC4全部股权，进入航空装备领域

中国装备制造上市公司上海电气公告，拟以1.73536亿欧元购买德国TEC4的100%股权，间接全资控股BAW公司，从而进入航空工业领域自动化制造装备和系统市场。

--香港个股：万达商业退市方案获股东同意通过--消息

一名熟悉情况的消息人士表示，大连万达商业地产股份有限公司的退市方案，在周一早上举行的临时股东大会上获得股东通过。

--中港个股：复星国际拟继续增持新华保险H股，但无意购入其A股

中国新华人寿保险股份有限公司公告称，此前通过买入H股达到举牌线的复星国际0656.HK拟在未来12个月内继续增持新华保险H股，但无意购入其A股。

--港股业绩：光大国际中期净利增长21%，适时稳步推进绿色环保分拆上市

中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司公布，今年上半年净利同比增长21%，惟逊于市场预期。公司称，将适时稳步推进绿色环保业务的分拆上市工作。

--香港个股：汇丰截至上周五在伦敦回购共约816万股，涉资4,372万英镑

欧洲最大银行--汇丰控股公告称，截至上周五（12日）为止，在伦敦回购共约816万股普通股，涉资近4,372万英镑。

--香港个股：中国燃气将参与ST南电的资产重组，并收购主要股东持股