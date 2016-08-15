台湾汇市：台币收升终结连二贬，外商小幅汇入惟缺乏方向意兴阑珊

* 台币收小升终止连二贬，但成交偏淡 * 外商银抛汇，出口商小卖美元 * 明日区间料在31.300-31.400 路透台北8月15日 - 台币兑美元 周一收盘小升。交易员表示，台币挥别早盘的趋弱行情，午后外 商银略微抛汇，台币终止连二贬。只不过，今日韩国金融市场休市，台币缺乏方向，成交偏淡。 汇银人士指出，今日上午有进口商进场买美元不少，但盘初部分银行发现美元买盘缺乏，且外商银仍偏向 汇入，台币近午盘时即由贬转升。惟亚币今日方向并不明确，成交清淡。 〞之前没有卖的出口商也有小卖一点，〞一位本地商银交易人士说。 他们也指出，国际汇市缺乏重要消息，市场交易意愿清淡，意兴阑珊。若是未来国际央行仍继续宽松举措 ，全球资金到处流窜，则不排除台股仍可继续挑战万点，且台币仍可期待升值走势。 交易员预料明日的台币兑美元区间在31.300-31.400。 台湾股市周一大致收平。分析师表示，目前台股维持狭幅震荡盘整格局，今日大盘指数暂在9,150点附近 窄幅波动，量缩观望外资买盘续航力道。 至于外资及陆资在台股买超26.05亿台币，连续八个交 易日买超共计443.26亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘加深 ；目前一个月美元/台币远汇 报31.169/31.219，上日收在31.300。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.370 31.403 31.324-31.446 31.409 6.21 4.97 司 元太外汇经纪公 31.368 31.402 31.325-31.441 31.415 3.145 4.40 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.15/-0.130 -0.120/-0.100 美元/台币六个月期 -0.33/-0.305 -0.305/-0.275 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)