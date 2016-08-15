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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 16:47 BJT

台湾汇市：台币收升终结连二贬，外商小幅汇入惟缺乏方向意兴阑珊

* 台币收小升终止连二贬，但成交偏淡
    * 外商银抛汇，出口商小卖美元
    * 明日区间料在31.300-31.400

    路透台北8月15日 - 台币兑美元 周一收盘小升。交易员表示，台币挥别早盘的趋弱行情，午后外
商银略微抛汇，台币终止连二贬。只不过，今日韩国金融市场休市，台币缺乏方向，成交偏淡。
    
    汇银人士指出，今日上午有进口商进场买美元不少，但盘初部分银行发现美元买盘缺乏，且外商银仍偏向
汇入，台币近午盘时即由贬转升。惟亚币今日方向并不明确，成交清淡。
    
    〞之前没有卖的出口商也有小卖一点，〞一位本地商银交易人士说。
    
    他们也指出，国际汇市缺乏重要消息，市场交易意愿清淡，意兴阑珊。若是未来国际央行仍继续宽松举措
，全球资金到处流窜，则不排除台股仍可继续挑战万点，且台币仍可期待升值走势。
        
    交易员预料明日的台币兑美元区间在31.300-31.400。 
    
    台湾股市周一大致收平。分析师表示，目前台股维持狭幅震荡盘整格局，今日大盘指数暂在9,150点附近
窄幅波动，量缩观望外资买盘续航力道。 至于外资及陆资在台股买超26.05亿台币，连续八个交
易日买超共计443.26亿台币。
      
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘加深
；目前一个月美元/台币远汇 报31.169/31.219，上日收在31.300。
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     31.370     31.403   31.324-31.446   31.409     6.21    4.97
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     31.368     31.402   31.325-31.441   31.415    3.145    4.40
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.15/-0.130              -0.120/-0.100
 美元/台币六个月期         -0.33/-0.305              -0.305/-0.275
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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