中国证券：保监会支持符合条件的保险公司在新三板挂牌和转让挂牌股份

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透北京8月15日 - 中国保监会周一通知称，支持符合条件的保险公司在全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌，鼓励挂牌保险公司采取做市方式或竞价方式进行挂牌股份转让。
保监会网站刊登通知称，保险公司在新三板挂牌应符合保监会有关审慎监管指标，最近三年内无重大违法违规行为。通过新三板非公开发行股票的，需在发行前取得保监会的监管意见。 保监会称，保险公司选择协议方式挂牌的，投资人应符合《保险公司股权管理办法》非上市保险公司股东资格的相关规定；保险公司选择做市方式或竞价方式挂牌的，投资人资格参照适用上市保险公司监管要求，允许自然人等合格投资者投资挂牌保险公司股份。 另外，投资人通过新三板持有挂牌保险公司已发行的股份达到5%以上的，应在该事实发生之日起15日内，由保险公司报保监会批准。以协议方式受让挂牌保险公司股份不足5%的，应在该事实发生之日起15日内，由保险公司报保监会备案。（完）
欲览详情，请点击 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254