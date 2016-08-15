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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 16:54 BJT

中国证券：保监会支持符合条件的保险公司在新三板挂牌和转让挂牌股份

路透北京8月15日 - 中国保监会周一通知称，支持符合条件的保险公司在全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌，鼓励挂牌保险公司采取做市方式或竞价方式进行挂牌股份转让。

保监会网站刊登通知称，保险公司在新三板挂牌应符合保监会有关审慎监管指标，最近三年内无重大违法违规行为。通过新三板非公开发行股票的，需在发行前取得保监会的监管意见。　　 　　保监会称，保险公司选择协议方式挂牌的，投资人应符合《保险公司股权管理办法》非上市保险公司股东资格的相关规定；保险公司选择做市方式或竞价方式挂牌的，投资人资格参照适用上市保险公司监管要求，允许自然人等合格投资者投资挂牌保险公司股份。 　　另外，投资人通过新三板持有挂牌保险公司已发行的股份达到5%以上的，应在该事实发生之日起15日内，由保险公司报保监会批准。以协议方式受让挂牌保险公司股份不足5%的，应在该事实发生之日起15日内，由保险公司报保监会备案。（完）

欲览详情，请点击 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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