中国证券：保监会支持符合条件的保险公司在新三板挂牌和转让挂牌股份

保监会网站刊登通知称，保险公司在新三板挂牌应符合保监会有关审慎监管指标，最近三年内无重大违法违规行为。通过新三板非公开发行股票的，需在发行前取得保监会的监管意见。 保监会称，保险公司选择协议方式挂牌的，投资人应符合《保险公司股权管理办法》非上市保险公司股东资格的相关规定；保险公司选择做市方式或竞价方式挂牌的，投资人资格参照适用上市保险公司监管要求，允许自然人等合格投资者投资挂牌保险公司股份。 另外，投资人通过新三板持有挂牌保险公司已发行的股份达到5%以上的，应在该事实发生之日起15日内，由保险公司报保监会批准。以协议方式受让挂牌保险公司股份不足5%的，应在该事实发生之日起15日内，由保险公司报保监会备案。（完）