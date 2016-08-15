亚洲橡胶：TOCOM期胶触及三周高点，受上海期胶涨势带动

TOCOM期胶稍早因日圆走软一度下滑至156.2日圆，但在上海期胶收复失地后扳回了跌幅。

中国股市沪综指周一放量收升2.4%，创逾七个月新高；地产金融板块领涨大盘，因投资者押注，7月令人失望的经济数据将促使中国政府祭出新的刺激举措。

上海期交所1月交割的主力期胶合约 涨265元人民币，收报每吨13,140元人民币(1,978.59美元)。

美元兑日圆 下跌0.2%至101.12，上周五一度下滑0.6%。

“似乎也有部分技术性买盘，市场预期指标期胶价格可能会突破近期高点159.3日圆，”交易商表示，并称市场或将在9月下旬之前一直保持多头走势。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤132.7美分，下跌0.2美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)