港股业绩：会德丰中期核心盈利跌19%，逾百亿销售额待入账锁定未来收入

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透香港8月15日 - 香港地产商--会德丰 周一公布，上半年核心盈利按年倒退19%，因去年同期盈利受一项重大物业出售令比较基数较高。公司表示，目前已预售但尚未确认入账的销售额达116亿港元，锁定未来收入来源。
截至6月底止半年，会德丰的核心盈利为51.26亿港元，去年同期为63.29亿港元。因去年同期公司以约59亿港元出售红磡One HarbourGate全幢西座商厦及商舖予中国人寿 旗下中国人寿(海外)，令同比基数较高。
董事会建议派中期息每股0.45港元，比去年同0.425港元有所提高。
会德丰上月初宣布，以45亿港元作价向深圳祥祺集团出售红磡One HarbourGate幢东座商厦及商舖。2011年至今，公司的商厦销售总额达280亿港元。
截至6月底，会德丰持作出售的发展物业价值717亿港元，主要包括香港物业338亿港元、中国物业327亿港元及新加坡物物业52亿港元。公司称旗下土地储备830万平方尺，足够应付未来数年发展。
会德丰持有综合企业--九龙仓 60.2%权益，后者早前公布，上半年的核心盈利按年升近14%。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254