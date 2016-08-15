港股业绩：会德丰中期核心盈利跌19%，逾百亿销售额待入账锁定未来收入

路透香港8月15日 - 香港地产商--会德丰 周一公布，上半年核心盈利按年倒退19%，因去年同期盈利受一项重大物业出售令比较基数较高。公司表示，目前已预售但尚未确认入账的销售额达116亿港元，锁定未来收入来源。

截至6月底止半年，会德丰的核心盈利为51.26亿港元，去年同期为63.29亿港元。因去年同期公司以约59亿港元出售红磡One HarbourGate全幢西座商厦及商舖予中国人寿 旗下中国人寿(海外)，令同比基数较高。

董事会建议派中期息每股0.45港元，比去年同0.425港元有所提高。

会德丰上月初宣布，以45亿港元作价向深圳祥祺集团出售红磡One HarbourGate幢东座商厦及商舖。2011年至今，公司的商厦销售总额达280亿港元。

截至6月底，会德丰持作出售的发展物业价值717亿港元，主要包括香港物业338亿港元、中国物业327亿港元及新加坡物物业52亿港元。公司称旗下土地储备830万平方尺，足够应付未来数年发展。

会德丰持有综合企业--九龙仓 60.2%权益，后者早前公布，上半年的核心盈利按年升近14%。 （完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)