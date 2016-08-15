中国新债：湖南省下周一招标发行650亿元一般地方债，期限三年和七年

路透上海8月15日 - 中国湖南省财政局周一公告称，将于下周一(22日)招标发行总额65 0亿元人民币的一般地方债，期限三年、七年。 上述地方债为湖南省今年第三批一般债，全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司 对其评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 300 8月22日上午10:00-10:4 8月23日 0 七年 350 小计 650 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 而截至周三，今年地方债发行总规模已逾4.28万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)