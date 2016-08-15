路透基点：山东魏桥创业5亿元人民币贷款吸引四家银行参贷--TRLPC

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透香港8月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国山东魏桥创业集团有限公司5亿元人民币的三年分期贷款，在西太平洋银行(Westpac Bank)担任独家牵头行兼簿记行(MLAB)之外，已吸引四家银行参贷。
另外几家银行正在处理内部审批。承诺截止期限延长至8月19日，料于下周签署协议。该交易已于6月22日进入一般联贷程序。
贷款利率为中国人民银行基准利率的105%。贷款分为两部分，其中2,000万-3,000万美元的部分用作运营资本，而人民币3亿-4亿元的部分用于再融资。
西太平洋银行将独立承担美元部分的贷款，另外四家银行的联合承贷金额已超过人民币部分的目标额。
此次贷款最高综合收益为人民银行基准利率的107.2%，去年4.20亿元人民币三年期贷款的最高综合收益为人民银行基准利率的107.7%。
魏桥创业是一家中国主要纺织企业，大公国际资信评估有限公司对其评级为AA+。(完)
(编译 于春红; 审校 刘秀红)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254