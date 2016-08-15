路透基点：山东魏桥创业5亿元人民币贷款吸引四家银行参贷--TRLPC

路透香港8月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国山东魏桥创业集团有限公司5亿元人民币的三年分期贷款，在西太平洋银行(Westpac Bank)担任独家牵头行兼簿记行(MLAB)之外，已吸引四家银行参贷。

另外几家银行正在处理内部审批。承诺截止期限延长至8月19日，料于下周签署协议。该交易已于6月22日进入一般联贷程序。

贷款利率为中国人民银行基准利率的105%。贷款分为两部分，其中2,000万-3,000万美元的部分用作运营资本，而人民币3亿-4亿元的部分用于再融资。

西太平洋银行将独立承担美元部分的贷款，另外四家银行的联合承贷金额已超过人民币部分的目标额。

此次贷款最高综合收益为人民银行基准利率的107.2%，去年4.20亿元人民币三年期贷款的最高综合收益为人民银行基准利率的107.7%。

魏桥创业是一家中国主要纺织企业，大公国际资信评估有限公司对其评级为AA+。(完)