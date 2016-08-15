中国新债：河北省定向发行387亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月15日 - 中国河北省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额38 7.14亿元人民币一般和专项地方债。三、五、七和10年利率分别为2.74%、2.89%、3.10%和3 .11%，较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元 期限(年) 利率(% 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) ) ) 一般债券 65.29 3 2.74 2.38 36 15 65.29 5 2.89 2.51 38 15 65.29 7 3.10 2.69 41 15 21.68 10 3.11 2.70 41 15 小计 217.55 专项债券 84.8 3 2.74 2.38 36 15 84.79 5 2.89 2.51 38 15 小计 169.59 总计 387.14 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)