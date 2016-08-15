中国新债：河北省定向发行387亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透上海8月15日 - 中国河北省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额38 7.14亿元人民币一般和专项地方债。三、五、七和10年利率分别为2.74%、2.89%、3.10%和3 .11%，较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元 期限(年) 利率(% 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) ) ) 一般债券 65.29 3 2.74 2.38 36 15 65.29 5 2.89 2.51 38 15 65.29 7 3.10 2.69 41 15 21.68 10 3.11 2.70 41 15 小计 217.55 专项债券 84.8 3 2.74 2.38 36 15 84.79 5 2.89 2.51 38 15 小计 169.59 总计 387.14 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254