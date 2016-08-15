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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 17:56 BJT

中国新债：河北省定向发行387亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月15日 - 中国河北省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额38
7.14亿元人民币一般和专项地方债。三、五、七和10年利率分别为2.74%、2.89%、3.10%和3
.11%，较区间下限上浮15%。

    以下为本次定向地方债具体发行情况：      
  
  债券类别   规模(亿元  期限(年)   利率(%  基准利率(%  上浮基点(bp)  上浮幅度(%
             )                       )         )                         )
  一般债券                                                                
                 65.29      3       2.74      2.38          36           15
                 65.29      5       2.89      2.51          38           15
                 65.29      7       3.10      2.69          41           15
                 21.68     10       3.11      2.70          41           15
    小计        217.55                                                    
  专项债券        84.8      3       2.74      2.38          36           15
                 84.79      5       2.89      2.51          38           15
    小计        169.59                                                         
    总计        387.14                                                         
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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