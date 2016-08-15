中国证券：未来PPP项目可通过发债、资产证券化等方式融资--中国证券网

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透北京8月15日 - 中国上交所副总经理刘绍统周一称，未来PPP项目可在上交所通过发行债券、资产证券化、挂牌上市等方式进行融资。对于已有较好回报的PPP项目可用项目收益进行债券融资；PPP项目主体可在上交所进行股票上市交易和融资等。 中国证券网援引其在出席“2016第二届中国PPP融资论坛”时称，上交所愿同各方共同推进PPP模式的发展，部分具有稳定现金流的PPP项目，可通过发行企业现金流的资产证券化产品来融资。
他并称，中国社会资本参与PPP刚刚起步，需要开发更多产品，加强信息披露等。同时由于PPP项目存在项目规模大、周期长，在不同阶段，现金流和风险收益比不同等特点，需要采用不同方式、匹配不同资本，因此对PPP项目的周期性管理非常必要。 比如，PPP项目初期，可以通过股权投资方式，吸引各类基金以及其他中长期资本支持。随着PPP项目运营，则有可能获得银行贷款、在资本市场发行债券、资产支持证券，或者挂牌上市等。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254