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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 18:01 BJT

中国证券：未来PPP项目可通过发债、资产证券化等方式融资--中国证券网

路透北京8月15日 - 中国上交所副总经理刘绍统周一称，未来PPP项目可在上交所通过发行债券、资产证券化、挂牌上市等方式进行融资。对于已有较好回报的PPP项目可用项目收益进行债券融资；PPP项目主体可在上交所进行股票上市交易和融资等。 　　中国证券网援引其在出席“2016第二届中国PPP融资论坛”时称，上交所愿同各方共同推进PPP模式的发展，部分具有稳定现金流的PPP项目，可通过发行企业现金流的资产证券化产品来融资。

他并称，中国社会资本参与PPP刚刚起步，需要开发更多产品，加强信息披露等。同时由于PPP项目存在项目规模大、周期长，在不同阶段，现金流和风险收益比不同等特点，需要采用不同方式、匹配不同资本，因此对PPP项目的周期性管理非常必要。 　　比如，PPP项目初期，可以通过股权投资方式，吸引各类基金以及其他中长期资本支持。随着PPP项目运营，则有可能获得银行贷款、在资本市场发行债券、资产支持证券，或者挂牌上市等。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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