中国证券：未来PPP项目可通过发债、资产证券化等方式融资--中国证券网

路透北京8月15日 - 中国上交所副总经理刘绍统周一称，未来PPP项目可在上交所通过发行债券、资产证券化、挂牌上市等方式进行融资。对于已有较好回报的PPP项目可用项目收益进行债券融资；PPP项目主体可在上交所进行股票上市交易和融资等。 中国证券网援引其在出席“2016第二届中国PPP融资论坛”时称，上交所愿同各方共同推进PPP模式的发展，部分具有稳定现金流的PPP项目，可通过发行企业现金流的资产证券化产品来融资。