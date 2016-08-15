离岸人民币：美元/CNH掉期场外结算首日交易金额1.2亿美元--港交所

路透香港8月15日 - 香港交易及结算所（港交所） 周一称，美元/CNH（离岸人民币）货币掉期场外结算首日推出，录得交易金额1.2亿美元。

港交所的声明称，旗下香港场外结算有限公司今天顺利推出交叉货币掉期结算服务，并将首先为CNH对美元货币掉期提供结算服务。截至下午4时，首日结算交易的名义总值为1.2亿美元。

声明指出，首批交易其中包括两宗为国际银行与中资银行之间的交易，分别为中银香港 与香港上海滙丰银行之间的交易，和工银亚洲与渣打银行之间的交易，证明有关服务有助促进国际银行与中资银行之间的交易活动。

另一宗为恒生银行 与香港上海滙丰银行之间的交易，反映本地银行亦有交叉货币掉期交易的结算需求。

所有交易均透过IHS Markit（专为场外衍生产品及外汇市场提供交易处理服务的公司）的交易确证平台MarkitSERV向场外结算公司提交。部分交易透过Tradition (Asia) Ltd（香港交易商经纪行市场一主要经纪行）进行。

港交所行政总裁李小加表示，“在交易场外定息产品及货币产品时，市场参与者为满足监管要求所面对的资产负债表及资本压力越来越大，如果通过资本实力雄厚且获国际认可的结算所进行中央结算，这些压力将大大缓解。”

场外结算公司是全球首家为CNH对美元货币掉期提供结算服务的国际结算所。

场外结算公司透过金管局的即时支付结算系统提供外汇交易同步交收，消除了结算风险。场外结算公司已委任工银亚洲及渣打香港为外汇交易同步交收结算银行。

场外结算公司目前有12名结算会员，包括六家中资银行的香港附属公司或分行。其他一些金融机构亦正在申请结算会员资格。（完）

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