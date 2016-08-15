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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 18:29 BJT

东南亚股市：油价上涨推动马来西亚股市创三个半月最高，印尼股市下跌

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   382.04     0.91   +0.24  +14.79   332.82
    新加坡                     2867.21    -0.19   -0.01   -0.54  2882.73
    马来西亚                  1690.33     6.18   +0.37   -0.13  1692.51
    泰国                      1549.11    -3.53   -0.23  +20.27  1288.02
    印尼                      5320.56   -56.64   -1.05  +15.84  4593.01
    菲律宾                     7960.17     4.31   +0.05  +14.50  6952.08
    越南                        659.47     3.76   +0.57  +13.89   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张明钧/王颖)

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