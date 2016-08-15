东南亚股市：油价上涨推动马来西亚股市创三个半月最高，印尼股市下跌

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 382.04 0.91 +0.24 +14.79 332.82 新加坡 2867.21 -0.19 -0.01 -0.54 2882.73 马来西亚 1690.33 6.18 +0.37 -0.13 1692.51 泰国 1549.11 -3.53 -0.23 +20.27 1288.02 印尼 5320.56 -56.64 -1.05 +15.84 4593.01 菲律宾 7960.17 4.31 +0.05 +14.50 6952.08 越南 659.47 3.76 +0.57 +13.89 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张明钧/王颖)
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
0248GMT * 美元/日圆在东京中午前快速下跌，发现基金身影 * 一度跌破114.00，触及113.97，目前略高于114.00 * 在114.00及下方有强劲买单，113.90及下方有更多买兴 * 日本进口商再度主导买盘，亦有一些投资者买盘 * 上周四触及低点113.75 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指