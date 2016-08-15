中国资管：上周银行理财产品发行1,285款，净值型产品最高期间收益下跌

路透北京8月15日 - 中国西南财经大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（8 月6日-8月12日）186家银行共发行了1,285款封闭式预期收益型人民币理财产品，发行银行 数比上期增加17家，产品发行量增加144款。 其中，国有控股银行共发行150款封闭式预期收益型人民币理财产品，保本型理财产品 共发行32款，其中3个月以下的理财产品平均预期收益率为3.13%，3个月至6个月的理财产品 平均预期收益率为3.21%，6个月至12个月的理财产品平均预期收益率为3.04%，3个月至6个 月型产品环比有所下跌。 按照区域分，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为福建省 、河北省、山西省，分别为3.42%，3.31%，3.30%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品 平均收益率排名靠前的省份为北京市、上海市、浙江省，分别为4.02%、4.01%、4.01%。 上周，面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共934款，其中，全开放式 产品数量为173款，半开放式产品为708款。 从整体情况来看，半开放式预期收益型产品发行量均高于全开放式预期收益型产品。从 整体收益表现来看，开放式产品整体收益率表现平稳，其中半开放式理财产品的收益率明显 高于全开放式理财产品，除国有银行外，其收益率均在3.5%以上；而全开放式产品收益率表 现则位于3.5%以下，仅国有控股银行产品收益率为2.96%低于3%。 上周的净值型产品中，期间收益率最高的产品为光大银行发行的“阳光私募基金宝”， 期间收益率为60.61%，环比下降14.81%。 上周，美元理财产品共17款，澳元理财产品1款，港币理财产品1款。 表1：保本型理财产品 3个月以下 3至6个月 6至12个月 12个月以 上 国有银行 3.13% 3.21% 3.04% -- 股份制商业银 3.10% 3.12% 3.05% -- 行 城市商业银行 3.20% 3.36% 3.41% 3.45% 农村金融机构 3.55% 3.51% 3.79% 3.80% 表2：非保本型理财产品 3个月以下 3至6个 6至12个 12个月以上 月 月 国有银行 3.73% 3.63% 3.75% -- 股份制商业银 3.93% 3.98% 4.28% 4.24% 行 城市商业银行 4.16% 4.21% 4.21% 4.20% 农村金融机构 3.97% 4.06% 4.20% 4.20% （完） (发稿 陈杨；审校 马蓉/林高丽)