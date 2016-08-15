路透基点：腾讯启动35亿美元贷款，以支持收购Supercell多数股权

路透香港8月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国互联 网巨头腾讯控股已启动35亿美元、无追索权贷款，以支持以最多86亿美元 收购芬兰手机游戏开发商Supercell Oy的多数股权。 澳新银行、美银美林、中国银行、中国招商银行、德意志银行、汇丰 和上海浦东发展银行为这笔融资案的牵头行兼簿记行(MLAB)以及承销商， 贷款期限五年，分为30亿美元定期贷款和5亿美元循环信贷。 七家银行已经给出不等额承销承诺。贷款较伦敦银行间拆放款利率(L ibor)加码212个基点，贷款平均年限为4.314年。 承贷1.5亿美元及以上的银行获得MLA头衔，最高综合收益为235.1个 基点，参与费为100个基点；承贷1-1.49亿美元的银行获得牵头行头衔， 综合收益为232.8个基点，费用90个基点；承贷5,000-9,900万美元的银行 获得安排行头衔，综合收益227个基点，费用为65个基点。 银行会议将于8月26日在香港召开，承贷的截至日期是9月19日。 路透6月中报导称，腾讯将收购Supercell的84.3%股权，其中包括日 本软银集团转让的72.2%股权。这将创下全球最大的游戏产业并购案之一 ，也是腾讯迄今最大的一笔收购。 Supercell是目前广受欢迎的《卡通农场》、《部落冲突》、《海岛 奇兵》、《皇室战争》游戏的制作方，交易对该公司的估值约为102亿美 元。 Supercell只有180名员工，去年税前获利为8.8亿欧元(9.75亿美元) ，营收为21亿欧元，使得这家成立只有六年的公司获利位居芬兰企业前列 。收购完成之后，Supercell将继续以芬兰为总部。 腾讯在6月获得一笔44.4亿美元、五年期、到期一次性偿还贷款。该 贷款最初目标额是15亿美元，在获得25家银行承贷后规模上调。这些银行 包括最初的牵头行兼簿记行澳新银行、中银香港、花旗集团、汇丰和瑞穗 银行。腾讯资产管理公司是借款人，母公司腾讯控股提供担保。贷款较伦 敦银行间拆放款利率(Libor)加码102个基点，最高综合收益为120个基点 。 去年12月，腾讯签署了24.5亿美元、五年期、到期一次性偿还贷款， 最初的贷款目标是12.5亿美元。共有19家银行承贷。贷款较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码110个基点，综合收益为125个基点。 腾讯在香港上市，微信是该公司较为出名的手机应用。穆迪/标普/惠 誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)