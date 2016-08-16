重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，央行引导隔拆利率开低稍增议价弹性

* 央行引导隔拆利率开低稍增议价弹性 * 资金稳中偏滥令累计超额准备速垫高 * 短票及RP利率大致持于现有低档区间 记者 詹静宜 路透台北8月15日 - 台湾银行间拆款利率周一持稳低位。资金调度人士指出，由于今日央行引导隔拆利率 开低及整体资金情势稳中偏滥，令拆款交投议价弹性稍增，但因拆款利率已来到相对低档，致议价空间相当有 限。 他们表示，尽管本周仍有笔国库借款约100-200亿台币交割，但因市场资金供给过剩并未感受到国库借款 有舒缓资金去化压力，本旬至12日银行间累计超额准备才会迅速突破4,000亿台币，银行资金水位高涨却苦无 资金去化管道，只能仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金。 〞一点紧缩因子都没有，钱就一片多到底。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券资调人员也称，央行再度出手引导隔拆利率走降至0.174%，明日开盘将是观察重点，若续创 新低或可视为跳脱区间，有机会带动隔拆利率随之下滑，若是止跌往上则只能视为央行扩大隔拆利率引导区间 ，较无益于短率走低。 台湾银行间隔夜拆款利率 周一开在0.174%，此为央行自7月引导隔拆利率开盘价以来最低位，上交 易日开盘利率为0.176%，上日加权平均利率收在0.177%。 本地时间15:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.370 31.403 台湾加权股价指数<.TWII 9,148.51 9,150.39 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.220% 0.176-0.210% --一周拆款利率区间 0.174-0.290% 0.176-0.290% **短票发行增温** 短票方面，一大型票券商交易主管指出，受惠于现金股利发放，8月下旬到期续发的短票量能增温，成交 以跨月短票为优先，月内资金则改以拆款因应，一个月天期短票主要成交在0.28%，少数成交在0.27%。 〞我认为短票利率还是会往下调，但不要急，不然会得罪银行。〞另位大型票券商交易主管说。 他表示，随着本旬银行间累计超额准备迅速突破四千亿台币大关，“这个就相当不简单”，凸显银行间资 金满手，急需短票等资金去化管道，银行买票需求将支撑短票利率续游走在区间低位。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.287%，区间在0.25-0.35%，成交金额为174.03 亿台币；前日加权平均利率为0.291%，区间在0.28-0.30%，成交金额为129.99亿台币。 台湾央行周一发行3,110.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,102.5亿台币，发行余额增8亿台币 。 本周到期央行定存单共1兆3,250.3亿台币；本周余日分别为周二4,235.80亿、周三1,978亿、周四2,316亿 及周五1,618亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为293亿台币，累计超额准备4,321亿台币、加计前期1%的超额准 备为5,318亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，目前整体市场资金充裕，惟时序迈入月中，资金需求仍显 疲软又欠缺交割因子，令RP利率持稳在既有低位。 他们并指出，虽然现在钱多券少，但市场仍忧心此为短期现象，一则怕外资热钱撤出、一则担心投信端资 金供给不稳，因此暂不就此调降RP利率。 “投信钱进进出出，不是很稳，怕利率一降，大家就都走钱。” 一位大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员也称，周一交割加拿大皇家银行伦敦分行发行30年期美元计价债券金额2.55亿美元 、Morgan Stanley交割五年宝岛债金额3.5亿人民币，但对市场并未造成影响，周二还有南亚无担债交割50亿 台币，〞不过这些都是小CASE，不成气候，资金还是很多。〞 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.29%，少数成交在0.28%，上日亦同；而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35% ，与上日一致。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间持稳在上日的0.21-0.24%，短天期公司债附买 回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。(完) (审校 林高丽)