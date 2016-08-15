港股业绩：哈尔滨银行中期净利按年增长15%，净利息收益率持平

路透香港8月15日 - 中国区域性银行--哈尔滨银行 周一公布，今年上半年净利按年增长15%，得益于利息净收入和手续费及佣金净收入双双增加，而期内净利息收益率持平于2.68%，不良贷款率略有上升。

据公告，哈尔滨银行于2016年1-6月净利24.18亿元人民币，上年同期21.02亿元；期内每股盈利0.22元，不派发中期股息。

上半年实现利息净收入54.132亿元，同比升21.6%；实现手续费及佣金净收入亦增33.5%至12.629亿元。

尽管上半年净利息收益率持平于去年上半年及全年的水平，公司管理层指出，今年下半年，预计贷款收益率仍将呈下滑趋势，而随着存款利率完全市场化，竞争更趋激烈，负债成本的控制更加困难，净利差、净利息收益率面临较大下降压力。

截至6月底止的不良贷款余额为29.632亿元，较上年末增加人民币8.845亿元；不良贷款率1.54%，较上年末上升0.14个百分点，拨备覆盖率159.73%。

该行称，不良贷款率上升原因为当前经济增长下行压力致使企业生产经营活动持续降温，资金回笼速度放缓，小微和“三农”等对资金流转敏感性较强的客户群体的贷款不良率相对偏高。

于6月末该行的核心一级资本充足率10.34%，上年末则为11.14%。（完）

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