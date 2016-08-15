马来西亚期市：棕榈油期货录得近一年最大涨幅，受益于其它植物油升势

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透吉隆坡8月15日 - 马来西亚棕榈油期货周一录得近一年最大涨幅，连续第二日上涨，追随其它植物油的升势，且受到利好出口数据的支撑。
指标10月棕榈油期货 收盘上涨3.8%，至每吨2,622马币(林吉特)，稍早一度触及10周高位2,633马币，为6月7日以来最高。今日的升幅为去年9月25日以来最高。
交易量为65,845口，高于2015年均量44,600口。
“海外大宗商品市场走坚，”一位吉隆坡的期货交易员说，指的是CBOT豆油和大商所棕榈油等。
另一位交易员说，出口数据强劲和大连棕榈油的涨势带动了市场上扬。
美国大豆期货周一扳回跌幅，因中国的需求改善。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 上涨1.8%。大连1月豆油 上涨2.8%。
而大商所1月棕榈油合约 则上涨4%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 王兴亚)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254