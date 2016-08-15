马来西亚期市：棕榈油期货录得近一年最大涨幅，受益于其它植物油升势

路透吉隆坡8月15日 - 马来西亚棕榈油期货周一录得近一年最大涨幅，连续第二日上涨，追随其它植物油的升势，且受到利好出口数据的支撑。

指标10月棕榈油期货 收盘上涨3.8%，至每吨2,622马币(林吉特)，稍早一度触及10周高位2,633马币，为6月7日以来最高。今日的升幅为去年9月25日以来最高。

交易量为65,845口，高于2015年均量44,600口。

“海外大宗商品市场走坚，”一位吉隆坡的期货交易员说，指的是CBOT豆油和大商所棕榈油等。

另一位交易员说，出口数据强劲和大连棕榈油的涨势带动了市场上扬。

美国大豆期货周一扳回跌幅，因中国的需求改善。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 上涨1.8%。大连1月豆油 上涨2.8%。

而大商所1月棕榈油合约 则上涨4%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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