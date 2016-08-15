国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二日下挫，跌至22个月低点

路透新加坡8月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第二日大幅下挫，跌至每吨8.98美元的22个月低点，因供给压力犹存，尽管买家上周已经锁定了相当一部分船货。

8月12日止当周，韩国和台湾锁定了逾29万吨9月下半月石脑油，买家可能受到深度贴水的吸引。贴水达到成本加运费价每吨较日本报价贴水逾13美元。

印度石油天然气公司(ONGC)以离岸价(FOB)每吨较中东报价贴水约4.50美元的价格，向维多出售3.5万吨船期9月7-8日的石脑油。装运港为孟买。

这是ONGC自2008年金融危机以来，从孟买装船的船货中售价最低的一批。

ONGC也会时常在Hazira出口石脑油。

直到本月之前，数年来大多数印度石脑油都以升水出售。在主要裂解装置进入维护状态之后，石脑油市场在本月转差。

台塑石化和日本的JX Nippon Oil均在8月初各自关闭了一个裂解装置进行维护。

“理论上，一旦台塑和JX Nippon Oil完成设备维护，需求将从10月起再度走强，”一位在新加坡的交易员说，“此外，10月也是全球炼厂维护任务最为繁重的几个月中的一个。”

不过他表示，鉴于当前严重的过剩态势，供需再平衡短期内或无望，供给压力或延续到第四季。

亚洲汽油裂解价差仍保持正面，但下跌0.08美元至两日低点每桶3.78美元。

亚洲最大的汽油进口商印尼Pertamina关闭了旗下Cilacap炼厂的一座汽油生产装置，近期给予市场一定的支撑。

该座日产3万桶的装置预计在本周能完全恢复产能。

今日新加坡现货市场上未见汽油交易，但有两笔石脑油交易。(完)

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