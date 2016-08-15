国际油市：亚洲380-cst燃料油价差持稳，市场交投清淡

路透新加坡8月15日 - 亚洲380-cst燃料油的正价差结构本周开局基本未变；跨月价差交投活动清淡。

“今天(纸货市场)成交量少得可怜，”一位新加坡的交易员称。

行业消息人士称，洲际交易所(ICE)周一亚洲盘0930 GMT收盘时，仅有130,000吨的380-cst燃料油跨月价差成交，远低于平常水平。

消息人士称，12/1月跨月价差是ICE交投最活跃的互换合约，成交量60,000吨，正价差为较新加坡报价每吨贴水约1.75美元。

9/10月跨月价差较前一交易日收窄0.10美元至负0.50美元，成交量仅为25,000吨。

“看起来大部分人都已经结清仓位，现在静观市场如何发展，”另一位新加坡交易商表示，并补充说原油价格近期的波动性在一定程度上增加了不确定性。

路透在了解数据并采访公司消息人士及工作人员后认为，由于经济危机的影响以及数年来投资不足和管理不当，拥有全球最大原油储量的委内瑞拉今年的石油产量有可能出现14年来最严重的下滑。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示，该国正与沙特阿拉伯及其他产油国磋商，以促进油市稳定。他并称，在必要时进一步讨论冻产的大门依然敞开。

虽然分析师下调了活跃钻机数量预测，以及油价低于50美元的时间越长，能源公司就越发谨慎，但本周美国石油生产商连续第七周新增活跃钻机，成为两年多来持续最久的钻机数量回升。

新加坡现货市场上有两笔交易达成。(完)

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