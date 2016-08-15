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货币新闻 | 2016年 8月 16日 星期二 00:05 BJT

表格：美国7月大豆压榨量降至1.43715亿蒲式耳－NOPA

路透芝加哥8月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
压榨及加工数据如下:
    
                          2016年7月   2016年6月   2015年7月
    压榨量(1,000蒲式耳)     143,715    145,050    145,227
    豆粕出口量(短吨)     　 579,417    594,710    590,582
    豆粕产量(短吨)        3,425,417  3,436,907  3,448,928
    出粕率(磅/蒲式耳)         47.67      47.39      47.50
    豆油产量(百万磅)       1,686.83   1,691.66   1,631.84
    出油率(磅/蒲式耳)         11.74      11.66      11.24
    豆油库存(1,000磅)     1,743,184  1,984,976  1,624,312(完)   
 
    
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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