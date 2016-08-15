版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因技术性买盘

路透芝加哥8月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨，交易商表示，因周五市场收涨提供技术性支撑。

玉米价格上周跌至七年低位，此前美国农业部预计今年秋季玉米产量将创下纪录。但玉米市场周五小幅收涨，交易商认为这反映了丰产预期已被市场完全消化。

CBOT-12月玉米 在其20日移动均线盘整。该合约收位略高于该关键技术支持点，为6月21日来首次。

小麦市场疲弱，令玉米从日内高位回落。

CBOT-12月玉米 收高4美分，报每蒲式耳3.37美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为253,541口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐