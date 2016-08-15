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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 04:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.32%，纳斯达克指数上涨0.56%

路透纽约8月15日 - 美国股市三大股指周一均触及历来最高收位，延续过去数周屡创新高的涨趋，因油价走坚提振能源股，且材料股也上扬。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨59.58点，或0.32%，至18,636.05点；标准普尔500指数 收高6.10点，或0.28%，至2,190.15点；纳斯达克指数 上升29.12点，或0.56%，收报5,262.02点。(完)

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