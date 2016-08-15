加拿大股市：小幅收高，因油价上涨支持能源股攀升

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透多伦多8月15日 - 加拿大主要股指周一上涨，因能源股受油价上涨提振，但股指的升幅受限，因投资者等待本周美国货币政策前景的线索。
加拿大主要股指从1月触及的三年低位上涨28%，受助于商品价格反弹和全球低利率。周四该股指触及13个月高位14,855.69点，令人担心涨势可能过度。
“我们仍认为市场在很高的水准，多伦多证交所S&P/TSX综合股指和标普500指数企业盈利和营收趋势皆不强，”First Asset Investment Management Inc投资组合经理Manash Goswami说。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三公布7月会议记录。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨29.57点，或0.2%，报14,777.02点。
10大类股中有五种收高。能源股上涨1.2%，受助于油价走坚，因对产油国在供应过剩下可能采取措施支持油价的臆测增强。
工业股上涨0.4%，金融股小涨0.1%，材料股几无变动。(完)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.