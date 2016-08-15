加拿大股市：小幅收高，因油价上涨支持能源股攀升

路透多伦多8月15日 - 加拿大主要股指周一上涨，因能源股受油价上涨提振，但股指的升幅受限，因投资者等待本周美国货币政策前景的线索。

加拿大主要股指从1月触及的三年低位上涨28%，受助于商品价格反弹和全球低利率。周四该股指触及13个月高位14,855.69点，令人担心涨势可能过度。

“我们仍认为市场在很高的水准，多伦多证交所S&P/TSX综合股指和标普500指数企业盈利和营收趋势皆不强，”First Asset Investment Management Inc投资组合经理Manash Goswami说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三公布7月会议记录。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨29.57点，或0.2%，报14,777.02点。

10大类股中有五种收高。能源股上涨1.2%，受助于油价走坚，因对产油国在供应过剩下可能采取措施支持油价的臆测增强。