澳新经济指标预测--8月16日-8月23日****

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月15-16日 2330 澳洲新车销售 7月 -- +3.1% 8月16日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 7月 -- 64.4% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.3% 5.7% HLFS就业增长(较前季) +0.6% +1.2% HLFS就业参与率 68.8% 69.0% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- -1.0% 产出物价 -- -0.2% 8月17日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.1% 8月18日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加1.1 增加0.79 全职就业人数(万人) -- 增加3.84 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.8% 5.8% 8月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 8月22日当周 8月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 41.3 出口(亿新西兰元) -- 42.6 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.27 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一年 -- 逆差33.1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.