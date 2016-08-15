日韩经济指标预测--8月16日-8月23日****

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月15日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 7月修正值 -- 顺差78 出口 -- -10.2% 进口 -- -14.0% 8月16日(二) 暂无重要经济数据公布。 8月17日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,918 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,922 2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差2,837 顺差6,928 出口(较上年同期) -14.0% -7.4% 进口(较上年同期) -20.6% -18.8% 8月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- -2.7% (较前月) -- +0.2% 2300 日本路透短观制造业信心指数 8月 -- 正3 8月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 8月22日当周 8月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月23日(二) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 49.3 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.