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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 06:23 BJT

****日韩经济指标预测--8月16日-8月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    8月15日当周

    8月15日(一)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  7月修正值        --       顺差78
             出口                                               --       -10.2%
             进口                                               --       -14.0%
    
    8月16日(二)
    暂无重要经济数据公布。

    8月17日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --    买超8,918
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --    卖超4,922
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                      7月    顺差2,837   顺差6,928
                 出口(较上年同期)                            -14.0%       -7.4%
                 进口(较上年同期)                            -20.6%      -18.8%
    
    8月18日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)       7月          --        -2.7%
                                (较前月)                        --        +0.2%
    2300 日本路透短观制造业信心指数                8月          --          正3
    
    8月19日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    8月22日当周

    8月22日(一)
    暂无重要经济数据公布。        
    
    8月23日(二)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)      8月初值         --        49.3     
    (完)

      
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