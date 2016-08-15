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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          97.17    -1.08    -1.10   5855248
    京东                25.32    +0.67    +2.72  16610645
    新浪              72.33    +1.79    +2.54   1122218
    搜狐              39.61    +0.25    +0.64    171282
    网易             211.48    +5.61    +2.73   1238278
    百度             172.95    +4.97    +2.96   3448185
    
    台湾
    台湾积体电路       29.39    +0.15    +0.51    718695
    联电                1.93    +0.00    +0.00     85296
    日月光              6.05    +0.11    -2.26    129245
    矽品精密           7.59    -0.01    -0.13    155512
    和信超媒体         2.60    +0.00    +0.00     18751
    友达                3.92    -0.13    -3.21    120101
    中华电信           36.82    -0.10    -0.27     20108
    台湾国际航电      55.58    +0.48    +0.87    612640
    
    香港
    中国移动           63.67    +0.31    +0.49    205385
    中国联通           10.81    +0.11    +1.03    160051
    中国电信           51.87    +0.97    +1.91     24896
    中芯国际            5.13    +0.22    +4.48     43228
    电讯盈科         6.68    -0.07    -1.07      2400
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 戴素萍 审校 白云)

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