《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月15日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 97.17 -1.08 -1.10 5855248 京东 25.32 +0.67 +2.72 16610645 新浪 72.33 +1.79 +2.54 1122218 搜狐 39.61 +0.25 +0.64 171282 网易 211.48 +5.61 +2.73 1238278 百度 172.95 +4.97 +2.96 3448185 台湾 台湾积体电路 29.39 +0.15 +0.51 718695 联电 1.93 +0.00 +0.00 85296 日月光 6.05 +0.11 -2.26 129245 矽品精密 7.59 -0.01 -0.13 155512 和信超媒体 2.60 +0.00 +0.00 18751 友达 3.92 -0.13 -3.21 120101 中华电信 36.82 -0.10 -0.27 20108 台湾国际航电 55.58 +0.48 +0.87 612640 香港 中国移动 63.67 +0.31 +0.49 205385 中国联通 10.81 +0.11 +1.03 160051 中国电信 51.87 +0.97 +1.91 24896 中芯国际 5.13 +0.22 +4.48 43228 电讯盈科 6.68 -0.07 -1.07 2400 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 戴素萍 审校 白云)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.