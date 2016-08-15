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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 07:10 BJT

修正-更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因美联储升息预期减弱

(更正：因译文有误，内文第十段应为日本经济第二季“环比年率”为成长0.2%，非“较去
年同期”增长0.2%)
    * 美元仍受美国零售销售数据疲弱打压
    * 日本GDP数据弱于预期，日圆上涨

    路透纽约8月15日 - 美元兑一篮子货币周一下跌，因近期发布的美国经济数据疲弱，削
弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的预期。
    
    美元兑日圆也下跌，过去五个交易日中有四个下跌，投资者基本上没有理会日本近期推
出的刺激举措，今年大部分时间美元兑日圆一直维持跌势。
    
    美元指数 下跌0.1%，报95.61，上周五曾跌至8月3日以来最低。欧元兑美元EUR
=上涨0.2%，报1.1181美元。
    
    “美国升息预期减弱，因全球货币宽松趋势占据主导，以及近期美国数据意外疲弱，”
Forex.com研究负责人James Chen称。
    
    联邦基金利率期货走势暗示，交易员周一预计12月升息机率约为43%，低于上周五的45%
。
    
    交易员称，将于周三发布的美联储7月会议记录可能给投资者提供更多有关货币政策方
向的线索。
    
    美联储在去年12月进行了近十年来的首次升息，并暗示今年还将升息四次，但因全球经
济成长放缓、金融市场动荡和美国通胀总体迟滞，美联储缩减了升息预期。
    
    美国劳工部周二将发布7月消费者物价数据，根据路透调查，分析师预计7月消费者通胀
将持平，6月为升0.2%。
    
    通胀年率预计也将跟随油价下跌而放缓。上周公布的生产率数据暗示通胀压力不大，支
撑了美联储将不急于升息的预期。
    
    市场对周一发布的日本数据未做出反应。数据显示，日本经济第二季环比年率为增长0.
2%，远低于0.7%的预估。
    
    美元兑日圆 持平于101.26日圆，上周五弱于预期的美国零售销售和生产者物价指
数数据发布后下跌0.6%。
    
    “只要市场继续押注美联储不会很快升息，日圆将继续忽视日本当局削弱日圆的努力，
美元/日圆将进一步大幅下挫，”Forex.com的Chen称。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1183   1.1158   +0.22   +2.97   1.0860
    美元/日圆            101.24   101.29   -0.05  -15.84   120.30
    欧元/日圆         113.19   113.05   +0.12  -13.24   130.47
    美元/瑞郎            0.9724   0.9743   -0.20   -2.93   1.0018
    英镑/美元            1.2879   1.2918   -0.30  -12.61   1.4738
    美元/加元            1.2919   1.2946   -0.21   -6.65   1.3839
    美元/离岸人民币    6.6462   6.6513   -0.08   +1.19   6.5680
    澳元/美元            0.7672   0.7646   +0.34   +5.46   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0876   1.0883   -0.06   -0.09   1.0886
    欧元/英镑         0.8682   0.8639   +0.50  +17.85   0.7367
    新西兰元/美元        0.7203   0.7189   +0.19   +5.54   0.6825
    美元/挪威克朗        8.2114   8.2072   +0.05   -7.11   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.1818   9.1686   +0.14   -4.37   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.4559   8.4530   +0.03   +0.11   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.4555   9.4367   +0.20   +3.11   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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