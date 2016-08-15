修正-更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因美联储升息预期减弱

(更正：因译文有误，内文第十段应为日本经济第二季“环比年率”为成长0.2%，非“较去 年同期”增长0.2%) * 美元仍受美国零售销售数据疲弱打压 * 日本GDP数据弱于预期，日圆上涨 路透纽约8月15日 - 美元兑一篮子货币周一下跌，因近期发布的美国经济数据疲弱，削 弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的预期。 美元兑日圆也下跌，过去五个交易日中有四个下跌，投资者基本上没有理会日本近期推 出的刺激举措，今年大部分时间美元兑日圆一直维持跌势。 美元指数 下跌0.1%，报95.61，上周五曾跌至8月3日以来最低。欧元兑美元EUR =上涨0.2%，报1.1181美元。 “美国升息预期减弱，因全球货币宽松趋势占据主导，以及近期美国数据意外疲弱，” Forex.com研究负责人James Chen称。 联邦基金利率期货走势暗示，交易员周一预计12月升息机率约为43%，低于上周五的45% 。 交易员称，将于周三发布的美联储7月会议记录可能给投资者提供更多有关货币政策方 向的线索。 美联储在去年12月进行了近十年来的首次升息，并暗示今年还将升息四次，但因全球经 济成长放缓、金融市场动荡和美国通胀总体迟滞，美联储缩减了升息预期。 美国劳工部周二将发布7月消费者物价数据，根据路透调查，分析师预计7月消费者通胀 将持平，6月为升0.2%。 通胀年率预计也将跟随油价下跌而放缓。上周公布的生产率数据暗示通胀压力不大，支 撑了美联储将不急于升息的预期。 市场对周一发布的日本数据未做出反应。数据显示，日本经济第二季环比年率为增长0. 2%，远低于0.7%的预估。 美元兑日圆 持平于101.26日圆，上周五弱于预期的美国零售销售和生产者物价指 数数据发布后下跌0.6%。 “只要市场继续押注美联储不会很快升息，日圆将继续忽视日本当局削弱日圆的努力， 美元/日圆将进一步大幅下挫，”Forex.com的Chen称。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1183 1.1158 +0.22 +2.97 1.0860 美元/日圆 101.24 101.29 -0.05 -15.84 120.30 欧元/日圆 113.19 113.05 +0.12 -13.24 130.47 美元/瑞郎 0.9724 0.9743 -0.20 -2.93 1.0018 英镑/美元 1.2879 1.2918 -0.30 -12.61 1.4738 美元/加元 1.2919 1.2946 -0.21 -6.65 1.3839 美元/离岸人民币 6.6462 6.6513 -0.08 +1.19 6.5680 澳元/美元 0.7672 0.7646 +0.34 +5.46 0.7275 欧元/瑞郎 1.0876 1.0883 -0.06 -0.09 1.0886 欧元/英镑 0.8682 0.8639 +0.50 +17.85 0.7367 新西兰元/美元 0.7203 0.7189 +0.19 +5.54 0.6825 美元/挪威克朗 8.2114 8.2072 +0.05 -7.11 8.8398 欧元/挪威克朗 9.1818 9.1686 +0.14 -4.37 9.6011 美元/瑞典克朗 8.4559 8.4530 +0.03 +0.11 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.4555 9.4367 +0.20 +3.11 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)