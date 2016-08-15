企业并购：美国国际集团以34亿美元向宏璟资本出售抵押贷款担保部门

路透8月15日 - 美国国际集团(AIG) 周一表示，将以约34亿美元向宏璟资本(Arch Capital Group) 出售抵押贷款担保部门。

美国国际集团表示，此次出售旗下United Guaranty将获得22亿美元现金、2.5亿美元宏璟资本永久优先股、以及9.75亿美元相当于普通股的不具投票权的优先股。

华尔街日报周一稍早率先援引消息报导AIG与宏璟资本的这笔交易。

AIG在1月时表示，将剥离抵押贷款保险部门、裁员、出售经纪交易商网络，这是其对股东承诺进行大举改革以阻止维权投资者伊坎(Carl Icahn)拆分提议所采取的部分举措。

United Guaranty在3月向美国监管机构申请规模1亿美元的首次公开发行(IPO)。

宏璟资本和AIG股价周一在盘后交易中持平。

摩根大通证券及摩根士丹利为AIG提供交易咨询服务，苏利文·克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell)担任法律顾问。(完) (编译 李爽 审校 陈宗琦)