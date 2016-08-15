企业并购：美国国际集团以34亿美元向宏璟资本出售抵押贷款担保部门

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透8月15日 - 美国国际集团(AIG) 周一表示，将以约34亿美元向宏璟资本(Arch Capital Group) 出售抵押贷款担保部门。
美国国际集团表示，此次出售旗下United Guaranty将获得22亿美元现金、2.5亿美元宏璟资本永久优先股、以及9.75亿美元相当于普通股的不具投票权的优先股。
华尔街日报周一稍早率先援引消息报导AIG与宏璟资本的这笔交易。
AIG在1月时表示，将剥离抵押贷款保险部门、裁员、出售经纪交易商网络，这是其对股东承诺进行大举改革以阻止维权投资者伊坎(Carl Icahn)拆分提议所采取的部分举措。
United Guaranty在3月向美国监管机构申请规模1亿美元的首次公开发行(IPO)。
宏璟资本和AIG股价周一在盘后交易中持平。
摩根大通证券及摩根士丹利为AIG提供交易咨询服务，苏利文·克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell)担任法律顾问。(完) (编译 李爽 审校 陈宗琦)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.