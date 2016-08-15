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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 07:40 BJT

金砖国家：8月15日股汇市收盘纵览

路透8月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月15日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.64%，报915.86点。

中国股市：沪综指放量收升2.4%创逾七个月新高，地产金融板块领涨大盘

中国汇市：人民币小幅收升但交投不兴，美元掉期曲线明显下行

香港股市：收于九个月新高，金融和IT类股领涨

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巴西股市：受油价上涨推动而走高，指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.45%，报59,145.976点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 小幅走软，收报3.1870/85，上日收报3.1835/50。

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南非股市：下跌，兰特走强损及资源类股，因这些企业依赖于兰特贬值以提升出口获利。指标Top-40指数 收盘下跌0.87%，报45,303.88点；大盘综合指数 收盘下跌0.77%，报52,397.97点。

南非汇市：兰特重拾涨势，因美国加息的可能性下降

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印度股汇市：适逢本地假期市场休市

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俄罗斯股市：指指标RTS指数 收盘上涨1.84%，报972.1点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2%，报507点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.11%，报64.03；卢布兑欧元 升值0.86%，报71.64。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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