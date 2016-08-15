金砖国家：8月15日股汇市收盘纵览

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透8月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月15日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.64%，报915.86点。
中国股市：沪综指放量收升2.4%创逾七个月新高，地产金融板块领涨大盘
中国汇市：人民币小幅收升但交投不兴，美元掉期曲线明显下行
香港股市：收于九个月新高，金融和IT类股领涨
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巴西股市：受油价上涨推动而走高，指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.45%，报59,145.976点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 小幅走软，收报3.1870/85，上日收报3.1835/50。
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南非股市：下跌，兰特走强损及资源类股，因这些企业依赖于兰特贬值以提升出口获利。指标Top-40指数 收盘下跌0.87%，报45,303.88点；大盘综合指数 收盘下跌0.77%，报52,397.97点。
南非汇市：兰特重拾涨势，因美国加息的可能性下降
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印度股汇市：适逢本地假期市场休市
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俄罗斯股市：指指标RTS指数 收盘上涨1.84%，报972.1点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2%，报507点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.11%，报64.03；卢布兑欧元 升值0.86%，报71.64。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.